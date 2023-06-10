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Любовный гороскоп на неделю 12-18 июня: Овнам – предложение, Девам - знакомство

Елизавета Бельмас
10 июня 2023, 13:36 обновлено 10 июня, 14:02
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Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет сложный период, а кого романтика и новый этап.
Любовный гороскоп на неделю 12-18 июня
Любовный гороскоп на неделю 12-18 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит добавить остроты в отношения, а кому хорошо подумать перед решением

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Дети будут играть важную роль в супружеских отношениях. Вы можете получить хорошие новости от своих детей. Некоторые из вас могут завязать тайные отношения или получить внезапное предложение от друга быть рядом с вами.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

В целом эта неделя будет средней для ваших любовных и супружеских отношений. Венера может дать вам шанс провести время с любимым человеком, но на этой неделе вам рекомендуется не поддаваться влиянию третьего лица или негативного комментария. Это может повлиять на ваши любовные отношения.

Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Общение будет играть важную роль в укреплении ваших отношений. Будет разрыв в общении и отношения на расстоянии. В личной жизни также сообщения и телефонные звонки будут играть важную роль в укреплении ваших отношений. Не самое подходящее время для ненужных дискуссий с супругом.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Те из вас, кто пережил развод, имеют шанс снова удачно выйти замуж. Покупая подарки для своего партнера, не забудьте проявить немного романтики и творчества. Ваша романтическая жизнь может улучшиться в результате этого. Когда дело доходит до вашей романтической жизни, прагматичный подход не подходит. Эта неделя, скорее всего, будет весьма благоприятной для вас в плане любовных связей, так что держите пальцы скрещенными!

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Время неблагоприятно, поэтому вам предлагается быть осторожным при принятии важного решения в отношениях. Дети могут страдать от некоторых проблем со здоровьем, поэтому позаботьтесь об этом тоже.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Нужно быть осторожными в отношениях. Старайтесь не вмешиваться и не во всем советовать партнеру. Простор необходим для гармонии. Ваши отношения переживают утомительную фазу. Поэтому добавьте в них специй. Попробуйте делать разные вещи вместе. Одинокие, скорее всего, познакомятся с интересными людьми и получат удовольствие от общества друг друга.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

в целом вам нужно обратить внимание на партнерство на этой неделе. У вас будет возможность встретить желаемого спутника, но планетарные транзиты предостерегают вас быть осторожными с выбором. Никогда ничего не решайте в спешке или с агрессией.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

В начале недели на ваши отношения будут влиять некоторые вопросы, и вы можете почувствовать некоторую дистанцию ​​в ваших отношениях. Но после долгих ссор все станет радужно. Произойдет это после середины этой недели. Для супружеской пары это будет все блаженство в супружеской жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Любовь и романтика будут в полном разгаре в ваших отношениях на этой неделе. Влияние звезд показывает, что ваши социальные навыки улучшатся, и это позволит вам найти подходящего партнера или супруга. Теперь вы сосредоточитесь на серьезных отношениях и, вероятно, будете избегать легкомысленных.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

В начале этой недели вы можете чувствовать себя заблокированным и менее заинтересованным в своей личной жизни. Но период с середины этой недели может быть хорошим периодом, чтобы опробовать новые средства в своей жизни или исследовать новые области жизни, чтобы стимулировать свою личную жизнь.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В начале недели недавние проблемы заставят вас задуматься о том, во что вы действительно верите и как хотите жить. Откровенно поговорите со своим партнером и проведите некоторое время вместе где-нибудь, что может оказать значительное положительное влияние на вас обоих.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Эта неделя, чтобы экспериментировать с новыми вещами в жизни, чтобы зарядить энергией вашу романтическую жизнь. Возможно, вам не терпится сбросить ограничения вашей рутины. Однако, ища волнения, обязательно работайте над улучшением ваших отношений и узнавайте, чего хочет от вас ваш партнер. Для супружеских пар вторая половина этой недели будет немного сложной.

Смотрите видео-прогноз астролога Влада Росса на июнь:

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