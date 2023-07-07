Любовный гороскоп на неделю 10-16 июля: Тельцу – новое начало, Весам - романтика

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет одиночество, а кого увлекательные встречи.

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Любовный гороскоп на неделю 10-16 июля / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый знак зодиака на грядущей неделе ощутит разное, астрологи подсказали, кому стоит быть смелым, а кому более открытым.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Будьте открытыми и честными, чтобы любимый человек вызывал у вас доверие. Ваш партнер верит в ваши цели и стремления, и он влюбится в вас и ответит тем же, как только вы выразите свои стремления. Стройте эти отношения и доверяйте своему партнеру, чтобы сделать их еще более красивыми.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Присутствуйте в настоящем и позвольте будущему позаботиться о себе. Ваши чувства к другому человеку могут подтолкнуть вас к романтическим отношениям, но это не гарантирует, что вы останетесь вместе навсегда.

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Любовный гороскоп на неделю - Близнецы

Не забывайте выражать благодарность за проявленную к вам любовь. Именно в этот момент ваше сильное чувство уверенности в себе срабатывает. Иногда вы можете защитить свой разум, но вы не можете защитить свою душу от прикосновения.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Есть много разных проявлений настоящей любви, и для вас она может принимать форму готовности принять другого человека таким, какой он есть, а не постоянных усилий защитить его от любой потенциальной угрозы. Даже если вы любите человека, который вызывает у вас стресс, в ваших же интересах пока держаться на расстоянии, чтобы защитить свое благополучие и потом вернуться снова.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Любовь можно найти где угодно, но только если вы потратите время на ее осмысление. Есть некоторые вещи в жизни, которых вам суждено иметь в изобилии, и эти вещи предстанут перед вами, когда придет время. Когда урок закончен и все предстает в новом свете с новой точки зрения, вы видите мир по-новому. Будьте гибкими в новой среде.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Романтика — это больше, чем просто способ поднять настроение; это представление о том, кто вы есть в своей основе. Есть много разных вещей, которые вы можете сделать, чтобы показать кому-то, что вы о нем заботитесь, и для этого вам не нужно много денег. Поэтому имейте это в виду и убедитесь, что вы оба показываете и цените свою любовь к своему партнеру, чтобы поддерживать его мотивацию и безопасность.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Вы прекрасно проведете время, когда будете рядом с кем-то, кто очаровывает вас своей щедростью. Чтобы закрутить роман с этим человеком, вам нужно хорошо его узнать. Не волнуйтесь, вы отлично проведете время вместе. Общение с этим человеком принесет вам радость, и вы сможете говорить о том, что вы действительно чувствуете.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Вы встретите нужного человека. Просто пребывание в его присутствии принесет вам много радости и удовлетворения. В хорошие и плохие времена этот человек будет рядом с вами. Немного времени и усилий в этом цветущем романе было бы хорошей идеей.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Отпустите свое нежелание и откройтесь для новых впечатлений. Если вы одиноки, вы сможете познакомиться с интересным человеком на семейном собрании. Нет ничего плохого в том, чтобы подойти к новому человеку и начать общение.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Ваше обаяние сейчас на рекордно высоком уровне, так что вы будете максимально уверенны в себе. Все, кого вы встретите, будут очарованы вашим беззаботным и игривым поведением. Вы останетесь в центре внимания своих близких, и люди захотят провести с вами время.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Любовь имеет свои взлеты и падения, и вы не уверены, действительно ли ваши отношения на данный момент активны. Из-за того, что ваши романтические отношения немного непредсказуемы, вам обоим может быть выгодно на короткое время добровольно отдохнуть друг от друга и заняться другими делами.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Вы поймете, что если хотите узнать кого-то намного лучше, вам придется действовать быстро, потому что осталось не так много времени. Наденьте свой любимый наряд, наберитесь смелости и позвоните этому человеку, чтобы собраться и узнать друг друга получше.

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