Любовный гороскоп на лето от Влада Росса: кто обретет счастье в личной жизни

Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, которые летом 2023 года создадут крепкую семью.

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Астролог Влад Росс рассказал, кому летом 2023-го повезет в любви / Главред

Любовный гороскоп на лето 2023 года гласит о том, что четыре знака зодиака в ближайшие месяцы ждет счастье в личной жизни: кто-то встретит вторую половинку, кто-то вступит в брак, а кто-то легко преодолеет любые проблемы в отношениях, благодаря чему укрепит их. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, наиболее благоприятная ситуация в любви и отношениях сложится у Льва.

"Представителей этого знака зодиака ждет большое счастье в любви, личных отношениях и сексуальной жизни. Особенно в первой половине лета. Все у Льва будет супер-классно и замечательно", – заверил Влад Росс.

Также, по мнению астролога, первая половина лета-2023 порадует приятными событиями в личной жизни Овна.

"Особенно это будет касаться жизненных ставок, например, переезда к любимому человеку и организации важных встреч. Также период благоприятен для сексуальных знакомств и курортных романов", – отметил Влад Росс.

Смотрите любовный гороскоп на лето-2023 от астролога Влада Росса:

Кроме того, летом обретут счастье в любви Весы и Водолеи, прогнозирует астролог.

"Во второй половине лета очень благоприятная ситуация у Весов – в их личной жизни все будет складываться прекрасно. То же касается и Водолея: у него этим летом может родиться долгосрочный брак, поскольку Венера и Марс будут в доме брака представителей этого знака. Ситуация очень хороша для укрепления любви и создания семьи", – утверждает Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, каким будет июнь 2023 года, каким делам стоит посвятить первый месяц лета, а чего категорически не стоит делать. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на июнь-2023 и назвал лузеров и счастливчиков месяца.