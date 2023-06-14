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Любовный гороскоп на лето от Влада Росса: кто обретет счастье в личной жизни

Олег Макаров
14 июня 2023, 07:35
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Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, которые летом 2023 года создадут крепкую семью.
Астролог Влад Росс назвал знак зодиака, который летом 2023 года создаст крепкую семью на годы
Астролог Влад Росс рассказал, кому летом 2023-го повезет в любви / Главред

Любовный гороскоп на лето 2023 года гласит о том, что четыре знака зодиака в ближайшие месяцы ждет счастье в личной жизни: кто-то встретит вторую половинку, кто-то вступит в брак, а кто-то легко преодолеет любые проблемы в отношениях, благодаря чему укрепит их. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, наиболее благоприятная ситуация в любви и отношениях сложится у Льва.

"Представителей этого знака зодиака ждет большое счастье в любви, личных отношениях и сексуальной жизни. Особенно в первой половине лета. Все у Льва будет супер-классно и замечательно", – заверил Влад Росс.

Также, по мнению астролога, первая половина лета-2023 порадует приятными событиями в личной жизни Овна.

"Особенно это будет касаться жизненных ставок, например, переезда к любимому человеку и организации важных встреч. Также период благоприятен для сексуальных знакомств и курортных романов", – отметил Влад Росс.

Смотрите любовный гороскоп на лето-2023 от астролога Влада Росса:

Кроме того, летом обретут счастье в любви Весы и Водолеи, прогнозирует астролог.

"Во второй половине лета очень благоприятная ситуация у Весов – в их личной жизни все будет складываться прекрасно. То же касается и Водолея: у него этим летом может родиться долгосрочный брак, поскольку Венера и Марс будут в доме брака представителей этого знака. Ситуация очень хороша для укрепления любви и создания семьи", – утверждает Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, каким будет июнь 2023 года, каким делам стоит посвятить первый месяц лета, а чего категорически не стоит делать. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на июнь-2023 и назвал лузеров и счастливчиков месяца.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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