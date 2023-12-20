Любовный гороскоп на 2024 год: какие знаки в новом году ждёт счастье в личной жизни

Астролог Влад Росс назвал счастливчиков, которым звёзды в 2024 году подарят большую любовь и гармоничные отношения со второй половинкой.

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Астролог Влад Росс назвал знаки, которым в 2024 году повезет в любви / Главред

Новый 2024 год во многих аспектах будет более удачным, нежели 2023-й, и однозначно это прочувствуют несколько знаков зодиака, которые в год Дракона обретут счастье в любви, укрепят семью или даже познают радость отцовства и материнства. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Топ счастливчиков 2024 года, которым повезёт в любви, а личная жизнь порадует их приятными событиями или переменами, по версии Влада Росса выглядит следующим образом.

1 место – Водолей

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Самая потрясающая ситуация в сфере любви и отношений в 2024 году будет у Водолея. Это будет связано с тем, что Юпитер расположится в 5-м доме его гороскопа – доме романтических отношений и детей. 2024 год в целом будет очень счастливым периодом для представителей этого знака зодиака, но особенно это будет заметно по тому, как гармонично будет складываться их личная жизнь.

Водолея ждёт большое счастье в любви, во всех любовных делах ему будет сопутствовать удача, а взаимоотношения со второй половинкой будут выстраиваться очень гармонично и существенно укрепятся, особенно в начале года.

К слову, в 2024 году Водолею следует задуматься о ребёнке – год благоприятен для зачатия и рождения детей. Особенно это касается второго полугодия.

2 место – Стрелец

Счастлив в любви в 2024 году также будет Стрелец, поскольку Юпитер расположится 7-м доме его гороскопа – доме брака. Потому Стрельца ждёт счастье и удача во всем, что связано с семьёй и его второй половинкой. Настолько удачное расположение Юпитера в доме брака бывает только раз в 12 лет.

Одинокие Стрельцы во втором полугодии 2024-го встретят долгожданную любовь – своего человека, с которым позже создадут семью. У Стрельцов, которые уже состоят в браке, воцарятся гармония и взаимопонимание в семье. Также в это время вторая половинка Стрельца получит выгодное предложение и может стремительно продвинуться как по финансовой, так и по карьерной лестнице.

3 место – Весы

У Весов в 2024 году также всё будет складываться удачно в любви и отношениях. Для них 2024 год – это период сотрудничества и гармонии в семейных отношениях. Очень счастливый год, что особенно почувствуют Весы с мая-июня.

Новый год будет благоприятен для улучшения отношений Весов с мужем или женой, а также получения доходов от совместных проектов. Всё, что касается взаимоотношений со второй половинкой, будет прекрасно удаваться Весам.

4 место – Козерог

Козерогу в 2024 году также будет фартить в любви. Велика вероятность, что в этот год у Козерога будет зачат или родится ребёнок. Все благоприятные астрологические показатели сосредоточены в сфере детей и любви. Особенно гармония и удача в любви будут заметны в первом полугодии. Козерог сможет достичь взаимопонимания с родными и близкими.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс поделился прогнозом на 2024 год и рассказал, что каждому из нас принесёт год Дракона. Кроме того, астролог рассказал, какие дела должен успеть закончить в 2023 году каждый знак зодиака, чтобы обрести счастье в 2024 году.

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