УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Новости

Любовный гороскоп на 2024 год: какие знаки в новом году ждёт счастье в личной жизни

Олег Макаров
20 декабря 2023, 14:00
Астролог Влад Росс назвал счастливчиков, которым звёзды в 2024 году подарят большую любовь и гармоничные отношения со второй половинкой.
Астролог Влад Росс рассказал, кого ждет семейное счастье в 2024 году
Астролог Влад Росс назвал знаки, которым в 2024 году повезет в любви / Главред

Новый 2024 год во многих аспектах будет более удачным, нежели 2023-й, и однозначно это прочувствуют несколько знаков зодиака, которые в год Дракона обретут счастье в любви, укрепят семью или даже познают радость отцовства и материнства. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Топ счастливчиков 2024 года, которым повезёт в любви, а личная жизнь порадует их приятными событиями или переменами, по версии Влада Росса выглядит следующим образом.

1 место – Водолей

видео дня

Самая потрясающая ситуация в сфере любви и отношений в 2024 году будет у Водолея. Это будет связано с тем, что Юпитер расположится в 5-м доме его гороскопа – доме романтических отношений и детей. 2024 год в целом будет очень счастливым периодом для представителей этого знака зодиака, но особенно это будет заметно по тому, как гармонично будет складываться их личная жизнь.

Водолея ждёт большое счастье в любви, во всех любовных делах ему будет сопутствовать удача, а взаимоотношения со второй половинкой будут выстраиваться очень гармонично и существенно укрепятся, особенно в начале года.

К слову, в 2024 году Водолею следует задуматься о ребёнке – год благоприятен для зачатия и рождения детей. Особенно это касается второго полугодия.

2 место – Стрелец

Счастлив в любви в 2024 году также будет Стрелец, поскольку Юпитер расположится 7-м доме его гороскопа – доме брака. Потому Стрельца ждёт счастье и удача во всем, что связано с семьёй и его второй половинкой. Настолько удачное расположение Юпитера в доме брака бывает только раз в 12 лет.

Одинокие Стрельцы во втором полугодии 2024-го встретят долгожданную любовь – своего человека, с которым позже создадут семью. У Стрельцов, которые уже состоят в браке, воцарятся гармония и взаимопонимание в семье. Также в это время вторая половинка Стрельца получит выгодное предложение и может стремительно продвинуться как по финансовой, так и по карьерной лестнице.

3 место – Весы

У Весов в 2024 году также всё будет складываться удачно в любви и отношениях. Для них 2024 год – это период сотрудничества и гармонии в семейных отношениях. Очень счастливый год, что особенно почувствуют Весы с мая-июня.

Новый год будет благоприятен для улучшения отношений Весов с мужем или женой, а также получения доходов от совместных проектов. Всё, что касается взаимоотношений со второй половинкой, будет прекрасно удаваться Весам.

4 место – Козерог

Козерогу в 2024 году также будет фартить в любви. Велика вероятность, что в этот год у Козерога будет зачат или родится ребёнок. Все благоприятные астрологические показатели сосредоточены в сфере детей и любви. Особенно гармония и удача в любви будут заметны в первом полугодии. Козерог сможет достичь взаимопонимания с родными и близкими.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс поделился прогнозом на 2024 год и рассказал, что каждому из нас принесёт год Дракона. Кроме того, астролог рассказал, какие дела должен успеть закончить в 2023 году каждый знак зодиака, чтобы обрести счастье в 2024 году.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
астролог гороскоп Весы Стрелец Влад Росс астрологический прогноз Водолей Козерог любовный гороскоп гороскоп Козерог гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

ВСУ – о наступлении РФ: пытаются взять два города на востоке, армия отбивает атаки

ВСУ – о наступлении РФ: пытаются взять два города на востоке, армия отбивает атаки

14:15 Украина
Любовный гороскоп на 2024 год: какие знаки в новом году ждёт счастье в личной жизни

Любовный гороскоп на 2024 год: какие знаки в новом году ждёт счастье в личной жизни

14:00 Новости
Китай хочет заморозки войны в Украине, а Россию не будет "топить" – Огрызко

Китай хочет заморозки войны в Украине, а Россию не будет "топить" – Огрызко

13:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:35

Нужно найти 3 отличия за 17 секунд: загадочная картинка заставит задуматься

14:28

Куда обращаться и что делать украинцам, чтобы не потерять пенсию

14:15

ВСУ – о наступлении РФ: пытаются взять два города на востоке, армия отбивает атаки

14:13

Вы бы не догадались: мужчина показал лайфхак, как сделать обувь нескользкой

14:00

Любовный гороскоп на 2024 год: какие знаки в новом году ждёт счастье в личной жизни

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
13:47

Горбунов показал как шаловливо играет со своими сыновьями от Осадчей

13:43

Китай хочет заморозки войны в Украине, а Россию не будет "топить" – ОгрызкоВидео

13:41

Как должна выглядеть женщина в 40 лет: дизайнер рассказал, как не превратиться в "бабушку"

13:33

У Путина есть план, войска РФ пытаются перехватить инициативу в двух областях – AP

Реклама
13:11

Что нельзя делать перед зеркалом: эти несложные советы помогут каждому

12:58

Чем смазать лопату, чтобы к ней не прилипал снег: 5 средств, которые упростят вашу жизнь

12:52

Вне закона и поскорее: сколько украинцев жаждут наказания коррупционеров

12:39

Помощь Украине более $60 млрд: Огрызко сделал прогноз и сказал, что нужно для победыВидео

12:23

Во время эфира "Рождество. Ты не один" будут собирать средства на поддержку детей "Школы супергероев"

12:20

Зарплаты украинцев вырастут до 30 тысяч грн: Кабмин назвал сроки

12:16

Бабушка поделилась секретом: девушка показала невероятный способ нарезки яиц

12:15

Зеленский назначил своего нового представителя в ВР: что известно

11:44

Китайський гороскоп на завтра 21 декабря 2023:

11:37

Понадобится лишь шпатель: женщина рассказала, как до блеска отмыть кухню

11:33

"Нам не дали": полковник ВСУ рассказал, почему провалилось контрнаступление

Реклама
11:30

Как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного: опубликованы результаты опроса

11:07

Дипломат пояснил, что нужно делать Украине ради мощной европейской помощиВидео

11:03

Огрызко объяснил, как выборы в США повлияют на ситуацию в УкраинеВидео

11:01

На зависть всем соседям: эксперт рассказал, как выбрать самые сладкие мандариныВидео

10:55

Салат на Новый год, который принесет деньги в дом - рецепт Глаз ДраконаВидео

10:54

Мудрые хозяйки не выбрасывают черствый хлеб: что из него делают

10:37

Разрываются в пушках и минометах: КНДР дала РФ некачественные боеприпасы – Генштаб

10:27

Украина потеряла не 1 миллиард долларов из-за блокады границы: заявление НБУ

10:24

Вручить повестку могут в 17 лет: в ВСУ разъяснили ситуацию с мобилизацией молодежи

10:08

Сочная горячая закуска на Новый год из 4-х ингредиентов, которая удивит даже прихотливых гостей

10:07

Церковный праздник 21 декабря: не жалуйтесь на свекровь и отложите ремонт

10:00

"Зиму ожидаем очень тяжелую": в Госдепе отреагировали на слова Зеленского о поддержке США

09:38

Суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США

09:21

Тоня Матвиенко ошеломила фанатов своими жаркими поцелуями с Павлом ЗибровымВидео

08:59

У Киевстар снова сбой, не работает связь и мобильное приложение: что известно

08:49

В ВСУ пояснили, что поменяет снижение мобилизационного возраста до 25 лет

08:42

Гороскоп на завтра 21 декабря 2023: Овны - учитесь у Скорпионов, Рыбам никаких покупок

08:20

Операция была сложной: стали известны подробности обмена Медведчука на "азовцев"

08:10

Зачем военный преступник Шойгу требует увеличить численность российской армиимнение

08:08

Украинец отсудил 50 тысяч грн за незаконный долг за "голубое топливо": что произошло

Реклама
07:35

Сестра поделилась плохими новостями о здоровье Селин Дион

07:29

Оккупантам удалось продвинуться на пяти направлениях - ISW

06:47

В Харькове - взрывы и два "прилета": что известно

05:20

Когда Украина вступит в ЕС и что это даст: эксперт назвал сроки, но с оговоркой

04:30

Необычный вариант со 100%-м результатом: эффективные упражнения на пресс на 5 минутВидео

04:00

Счастливчики 2024 года: названы 4 знака зодиака, у которых белая полоса будет весь год

03:20

Веселая рождественская иллюзия: только гений найдет Санту среди машин за 1 минуту

02:34

"Без порток, но в шляпе": Волочкова перепутала зиму с летом и стала посмешищем

02:04

Почему шторы нужно регулярно стирать и как это правильно делать: ответ вас удивит

01:35

Аналитик объяснил, как на войну в Украине будут влиять отношения США и Китая

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять