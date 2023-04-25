Любовная нумерология: как по дате рождения узнать сколько будет браков

Можно ли узнать свою судьбу по дате рождения, особенно в том, что касается любви и семьи? Бесспорно, если знать один маленький секрет.

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Как по дате рождения узнать сколько будет браков / ua.depositphotos.com

Любой опытный нумеролог вам скажет, что ваша дата рождения может назвать практически безошибочно, сколько браков по судьбе у вас будет. Любовь - штука тонкая и сложно прогнозируемая, однако код вашей судьбы способен приоткрыть завесу тайны на предстоящие дела амурные.

Сперва необходимо рассчитать ваше число судьбы. Для этого все цифры в дате рождения необходимо просуммировать до образования числа от 1 до 9. К примеру: вы родились 15 мая 1990 года. 1+5+0+5+1+9+9+0 = 30 = 3+0 = 3.

Получаем простое число 3, в котором, вероятно, и скрыт секрет вашего счастливого брака. Или браков, ведь любовь непредсказуема, а судьба - капризна.

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1. "Единицы" никогда не сомневаются в своем выборе, поэтому в браки вступают с легким сердцем без тени сомнения. Так же они строят свои семейные отношения - врожденная коммуникабельность позволяет им сохранить семейный очаг. Поэтому брак у них будет один. В очень редких случаях - два, и тогда второй союз окажется счастливее предыдущего.

2. Люди, чьей судьбой управляет двойка, стопроцентные однолюбы. Поэтому в их жизни, как правило, лишь один брак. Причем основан он всегда на нежных чувствах к партнеру - отношения по расчету не для "двоек", так же как и жизнь с нелюбимым человеком.

3. В поросах брака "тройки" - самые непредсказуемые. По натуре своей эти люди - динамичные, энергичные, всегда в движении и поиске для себя чего-то нового. Поэтому не удивительно, что число браков у таких личностей прогнозировать крайне сложно. Их может быть даже больше трех, а может и несколько, но с одним и тем же партнером. Те, чьим числом судьбы является тройка, всегда легко находят себе партнеров, легко прощают, и без сожаления готовы двигаться дальше.

4. В выборе партнера "четверки" очень разборчивы, но в перманентном поиске настоящей любви находятся даже тогда, когда состоят в браке - перфекционизм и осторожность не позволяют им расслабиться с одним человеком. Поэтому их ждет множество союзов, или один, но лишь в том случае, если им попадется терпеливый партнер.

5. Те, чьей жизнью управляет число пять, в брак вступают, как правило, поздно. Виной тому и романтичная натура, которой нужен союз "как в сказке", и тотальная неуверенность в себе, когда дело доходит до отношений. В конечном итоге "пятерки" все же отпускают свои комплексы, и находят одного, единственного и неповторимого партнера на всю жизнь.

6. Такие люди в брак вступают, как правило, два раза: первый можно считать пробным; второй оказывается более счастливым, ведь "шестерки" тщательно провели работу над ошибками, прежде чем вновь довериться кому-либо, и вручить свою жизнь Гименею.

7. В вопросах брака те, чьей судьбой управляет цифра семь, считаются настоящими везунчиками - отношения мечты им даются достаточно легко, ведь такие люди по природе своей проницательны и дипломатичны. Эти бесценные для семейной жизни качества позволяют им создавать самые крепкие союзы - одни на всю жизнь.

8. Для "восьмерок" брак - это, в первую очередь, стабильность и безопасность. Поэтому нередко они вступают в брак по расчету. Впрочем, их семейную жизнь нельзя назвать несчастливой - такие люди преданны своей второй половинке, и даже учатся со временем ее искренне любить. По-своему, конечно, не как в романах, но союз получается доверительным и крепким. И одним.

9. Для "девяток" ранний брак - не редкость. Они всегда стремятся к самостоятельности и независимости, поэтому построение семьи кажется им отличным способом доказать всему миру... Что угодно. Потому что они сильные и сами справятся. Увы, первый брак оказывается не увеселительной прогулкой, а американскими горками из проблем и тщетных попыток не потерять в этих отношениях себя. Но такие люди быстро учатся. Пусть в их жизни и может быть больше двух браков, но из каждого они определенно выходят более сильными личностями.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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