Любовь пошатнется: какие знаки зодиака могут расстаться в конце августа

Астрологи давно составили гороскоп на лето и рассказали, что будет происходить в личной жизни всех знаков зодиака.

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какие знаки зодиака могут расстаться в конце августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Гороскоп на лето астрологи составили еще весной. Он предвещал всем разные события в жизни и они не всегда радовали.

Однако гороскоп на август предвещает, что последний летний месяц будет счастливым в любви не для всех знаков. Три представителя зодиакального круга, скорее всего, поймут, что им нужно закончить свои отношения.

Любовный гороскоп на август - последние попытки

Близнецы ощутят недовольство любовными отношениями, и не только они будут недовольны тем, как все обернулось, а и их партнер. В августе вы попытаетесь в последний раз зажечь пламя, которое когда-то так ярко горело, но вы знаете в своем сердце, что оно больше не может ярко сиять после того, как погасло. Это не значит, что вы не пробовали всё спасти, и, единственное, что немного облегчит ситуацию - это то, что вы знаете, что ваш партнер находится на том же пути, что и вы, поэтому никто из вас не будет причинять друг другу "боль".

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Любовный гороскоп на август - баланс на грани

Отношения Дев уже давно балансируют на грани, и вы знаете, почему это не может продолжаться. Что заканчивает это для вас, так это тот факт, что вы больше ничего не чувствуете к человеку, с которым вы состоите в отношениях, и теперь, когда душераздирающая правда об этом открыта, вы ничего не можете сделать, кроме как закончить это и избавить вас обоих от неприятностей. Август заканчивает долгую любовную связь, это может быть грустно, но это необходимо.

Любовный гороскоп на август - конец любви

У Рыб в первый же день августа начался процесс расставания с партнером, поскольку Полнолуние во Льве открывает столько космической энергии, что едва можно прожить день, не покончив с этим прямо здесь и сейчас. Вы не хотите превращать это в долгий, затянувшийся процесс. Вы хотите быть вежливым и внимательным к тому, кто доверился вам.Вы совершенно не заинтересованы в том, чтобы разбить сердце, потому что вы имеете уважение. Вы просто больше не любите и не хотите ждать того дня, когда вы настолько отдалитесь от партнера, что будете плохо с ними обращаться.

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