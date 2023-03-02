Любого обведут вокруг пальца: 3 самых хитрых знака зодиака

Не все люди используют свой ум в нужном направлении, некоторые подсознательно направляют его в хитрость. Кто они по знаку зодиака - расскажем далее.

3 самых хитрых знака зодиака / pexels.com

Астрологи утверждают, что три представители знака зодиака являются настоящими манипуляторами, которые на пути к цели не останавливаются ни перед чем.

Какой знак зодиака хитрый - играют ради выгоды

Те, кто родился под знаком Скорпиона - очень часто становятся настоящими манипуляторами и играют на чувствах других людей, чтобы достичь своей цели. Чаще всего Скорпионы настолько заигрываются, что могут остаться в одиночестве, потому с ними нужно быть всегда на чеку.

Какие знаки зодиака самые хитрые - знают, где ахиллесова пята

Люди, рожденные под знаком Козерога - довольно часто специально ищут слабые стороны окружающих людей, чтобы с помощью них управлять человеком. Несмотря на это, сами они могут даже не заметить, что ими манипулируют и обижаться.

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Какой знак зодиака хитрый - один из самых сложных

Представители знака Весов одни из самых сильных манипуляторов. Они могут подталкивать другого человека на плохие и необдуманные действия, водить за нос и обвести вокруг пальца за считанные минуты. Раскусить этот знак на манипуляции практически невозможно, потому стоит быть очень осторожным.

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