Любителям котов на заметку: как избавиться от запаха четырехлапого в доме

Те, у кого дома живет кот знают, что иногда он ходит в туалет не по назначению. Если знать, чем нейтрализовать запах кота – можно этой проблемы не бояться.

Как избавиться от запаха домашних животных в квартире / pixabay.com

Несмотря на то, что коты и кошки достаточно чистоплотные животные – иногда случаются неполадки и специальный лоток для кота перестает быть привлекательным. Главное – вовремя взяться за решение проблемы и не затягивать с ее решением.

Как избавиться от запаха кошачьей мочи народными средствами

Для того, чтобы вывести запах кота в доме – необязательно использовать дорогие специальные средства. С этой проблемой хорошо справляются и подручные народные средства.

Чем нейтрализовать запах кота – глицерин

Данный способ хорош тем что его можно использовать на деликатных поверхностях. Даже если ваш кот для туалета выбрал кожаный диван.

Что нужно сделать:

впитайте остатки мочи бумажным полотенцем

на чистую ткань нанесите глицерин

отполируйте место, которое попало под "удар"

дайте месту высохнуть

Чем нейтрализовать запах кота – йод

В том случае, если испорчена была темная поверхность, с проблемой отлично справится йод.

Что нужно сделать:

смешайте воду с 10-15 каплями йода

обработайте этой жидкостью испорченную поверхность

для завершения протрите поверхность чистой влажной тканью

Чем нейтрализовать запах кота – лимон

Данный метод действенно использовать на полу. После его применения кот больше никогда не "сходит" на это место.

Что нужно сделать:

вымойте пол

обработайте участок пола кусочком лимона

Как избавиться от запаха животного в доме – о чем не стоит забывать

После информации о том, как справиться с проблемой неправильного туалета вашего питомца, необходимо узнать, каких общих правил стоит придерживаться, чтобы запах животного в доме был нейтральным.

О чем стоит помнить: