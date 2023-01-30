Любителям котов на заметку: как избавиться от запаха четырехлапого в доме

Несмотря на то, что коты и кошки достаточно чистоплотные животные – иногда случаются неполадки и специальный лоток для кота перестает быть привлекательным. Главное – вовремя взяться за решение проблемы и не затягивать с ее решением.
Как избавиться от запаха кошачьей мочи народными средствами
Для того, чтобы вывести запах кота в доме – необязательно использовать дорогие специальные средства. С этой проблемой хорошо справляются и подручные народные средства.
Чем нейтрализовать запах кота – глицерин
Данный способ хорош тем что его можно использовать на деликатных поверхностях. Даже если ваш кот для туалета выбрал кожаный диван.
Что нужно сделать:
- впитайте остатки мочи бумажным полотенцем
- на чистую ткань нанесите глицерин
- отполируйте место, которое попало под "удар"
- дайте месту высохнуть
Чем нейтрализовать запах кота – йод
В том случае, если испорчена была темная поверхность, с проблемой отлично справится йод.
Что нужно сделать:
- смешайте воду с 10-15 каплями йода
- обработайте этой жидкостью испорченную поверхность
- для завершения протрите поверхность чистой влажной тканью
Чем нейтрализовать запах кота – лимон
Данный метод действенно использовать на полу. После его применения кот больше никогда не "сходит" на это место.
Что нужно сделать:
- вымойте пол
- обработайте участок пола кусочком лимона
Как избавиться от запаха животного в доме – о чем не стоит забывать
После информации о том, как справиться с проблемой неправильного туалета вашего питомца, необходимо узнать, каких общих правил стоит придерживаться, чтобы запах животного в доме был нейтральным.
О чем стоит помнить:
- подбирайте правильно наполнитель для кошачьего лотка
- следите за частотой смены наполнителя и уборки лотка
- купайте животное по необходимости
- обрабатывайте испорченные поверхности вовремя
- регулярно стирайте кошачьи лежанки и поверхности, где спит ваш кот