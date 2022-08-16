Любители пропустить рюмочку: 5 знаков зодиака – главные алконавты гороскопа

Гороскоп на сентябрь 2022 - главные алкголики гороскопа / ua.depositphotos.com/

Пять представителей зодиакального круга любители душевных посиделок с горячительными напитками. Они никогда не упустят возможность пропустить рюмочку, не сильно задумываясь о последствиях.

О том, какие знаки отличаются непредсказуемым поведением и могут удивить своими выходками, читайте в материале: Не дружат с головой: 5 знаков зодиака – самые большие чудаки гороскопа.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, опасное пристрастие которых может перерасти в серьезную зависимость.

Стрелец

Динамичные и активные Стрельцы любят коллекционировать воспоминания. Они живут так, чтобы было что вспомнить. Они любители шумных компаний и вечеринок. Понимать себе настроение они могут и горячительным, однако никогда не будут пить в одиночку, им для этого нужна компания.

Овен

Импульсивные Овны любители приложиться к бутылке. У них нет особых предпочтений в спиртном, они могут пить "все, что горит". Вот только такие попойки могут закончиться непредсказуемо. И без того вспыльчивый нрав людей этого знака под действием алкоголя расцветает во всей "красе".

Читайте такжеНеприятности на ровном месте: 3 знака зодиака, которые попадают в неловкие ситуации

Близнецы

Близнецы – товарищи компанейские и никогда не упустят возможности пообщаться с окружающими и блеснуть своей эрудицией. Они легко заводят знакомства и поддерживают разговор. Чтобы общение было более непринужденным, Близнецы могут повышать градус напитков. Опасность в том, что этим людям очень легко увлечься и заработать зависимость.

Рыбы

Представителям водного знака сложно рассчитать меру и вовремя остановиться. Перебрав, они склонны совершать поступки, за которые наутро будет стыдно. Такое безрассудство может становиться источником проблем. Рыбам очень легко впасть в алкогольную зависимость.

Читайте такжеДолго и счастливо: топ-4 знака долгожителя

Скорпион

Люди знака стихии воды склонны топить свои проблемы в бутылке. Они чаще всего ищут приключений, заводят интрижки и ввязываются в неприятности именно под градусом. Их тянет к спиртному, как магнитом, и это может обернуться серьезными заболеваниями.

Читайте также: