Любители маринованных огурцов могут угробить кишечник: кому они противопоказаны

огурцы, огурец / Pixabay.com

Маринованные огурцы - это неотъемлемое блюдо на столе каждого украинца. Их употребляют как зимой, так и летом, но мало кто задумывался, что они могут навредить здоровью.

Главред разбирался, кому нельзя есть маринованные огурцы, а для кого они обязательны к употреблению.

В чем польза маринованных огурцов?

Количество полезных веществ в них зависит от варианта приготовления.

Они являются пробиотиками. Как известно, пробиотики важны для здоровья кишечника. А от состояния кишечника зависит состояние всего организма. Поэтому полезно будет добавить маринованный огурец, например, в хот-дог.

Польза для зрения. За счёт витамина А огурцы помогут поддерживать зрение в хорошем состоянии.

За счёт витамина А огурцы помогут поддерживать зрение в хорошем состоянии. Поддерживают здоровье костей. В этом помогает витамин К, способный регулировать уровень кальция.

В этом помогает витамин К, способный регулировать уровень кальция. Помогают при судорогах мышц. Исследования показывают, что спортсмены, предпочитающие вместо воды пить огуречный рассол, реже сталкиваются с мышечными судорогами.

В чем вред маринованных огурцов?

Они могут содержать большое количество консервантов и не действовать как пробиотик. Лучше всего выбирать в магазине охлаждённые огурцы. Всё дело в том, что в тех, что стоят просто на полках, обычно есть уксус, уничтожающий большую часть полезных для кишечника свойств маринованных огурцов.

Вызывают вздутие живота. К таким последствиям может привести употребление любой солёной еды. Обычно вздутие происходит после переработанных консервированных огурцов либо после того, как вы съедите просто слишком много маринованных огурцов.

Читайте такжеСамые вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму: невероятно простой рецептИмеют в своём составе много натрия. В одной порции маринованных огурцов содержится примерно 313 миллиграмм натрия.

Кому нельзя есть маринованные огурцы?

Он них необходимо отказаться при холецистите, гепатите и болезнях ЖКТ. При запущенной гипертонии и проблемами с сердцем также стоит свести к минимуму потребление продукта, а вот во время беременности есть не более 2 маринованных огурцов в сутки, а перед родами за пару месяцев вовсе отказаться от овоща.

Вам может быть интересно: