Любимое блюдо миллионов: в чем секрет советских котлет, которые обожали все

Котлеты стали одним из символов советской кухни и до сих пор пользуются популярностью у любителей мясных блюд.

Как приготовить советские котлеты / скриншот YouTube

Мало кто знает, но котлеты появились на территории СССР не так давно - в 1930-х годах. С тех пор они стали любимым блюдом советской кухни и оставили неизгладимый след в сердцах многих поколений.

Как появились котлеты в СССР

В СССР это блюдо стало популярным только в 1930-х годах. Новое блюдо было принято на вооружение советскими поваренными книгами и широко использовалось в столовых.

Как готовили котлеты в СССР

Секретом советских котлет была простота и доступность ингредиентов. Котлеты готовили из мяса, рыбы или мясо-рыбной смеси, с добавлением лука, хлебных крошек и яиц. Их жарили на сковороде с добавлением растительного масла или запекали в духовке. Также были популярны котлеты в соусе - они готовились в молочном, сметанном или томатном соусе.

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Рецепт советских котлет

Он был довольно прост, но важно правильно подобрать продукты и соблюсти технику приготовления:

Ингредиенты:

500 гр. мяса

1 луковица

2 яйца

50 гр. хлебных крошек

Соль, перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Мясо пропустите через мясорубку вместе с луковицей. Добавьте яйца, хлебные крошки, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сформируйте котлеты из мясной массы. Нагрейте растительное масло на сковороде и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки. Готовые котлеты можно подавать как горячими, так и холодными.

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