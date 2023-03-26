Любимое блюдо миллионов: в чем секрет советских котлет, которые обожали все

Мало кто знает, но котлеты появились на территории СССР не так давно - в 1930-х годах. С тех пор они стали любимым блюдом советской кухни и оставили неизгладимый след в сердцах многих поколений.
Как появились котлеты в СССР
В СССР это блюдо стало популярным только в 1930-х годах. Новое блюдо было принято на вооружение советскими поваренными книгами и широко использовалось в столовых.
Как готовили котлеты в СССР
Секретом советских котлет была простота и доступность ингредиентов. Котлеты готовили из мяса, рыбы или мясо-рыбной смеси, с добавлением лука, хлебных крошек и яиц. Их жарили на сковороде с добавлением растительного масла или запекали в духовке. Также были популярны котлеты в соусе - они готовились в молочном, сметанном или томатном соусе.
Рецепт советских котлет
Он был довольно прост, но важно правильно подобрать продукты и соблюсти технику приготовления:
Ингредиенты:
- 500 гр. мяса
- 1 луковица
- 2 яйца
- 50 гр. хлебных крошек
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Мясо пропустите через мясорубку вместе с луковицей.
- Добавьте яйца, хлебные крошки, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
- Сформируйте котлеты из мясной массы.
- Нагрейте растительное масло на сковороде и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки.
- Готовые котлеты можно подавать как горячими, так и холодными.
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