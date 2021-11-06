Ляшко пообещал открыть больницу Феофания для "простых людей"

Ляшко пообещал пускать простых людей в Феофанию / УНИАН

В Минздраве сообщили о том, что намерены сделать известную больницу Феофанию доступной для всех украинцев, таким образом будет выполнен указ президента за 2020 год.

По словам профильного министра Виктора Ляшко на встрече з журналистами, уже с января следующего года, в Феофанию будут госпитализировать "простых людей".

"Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года Феофания зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей - скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное", - отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 26 488 жителей страны. В том числе заболели 1 654 ребенка и 488 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 497 человек; летальных случаев - 696; выздоровели 13 281 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавиурса зарегистрировали в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.