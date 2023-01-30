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Лужицы и кучки в тапках останутся в прошлом: как приучить кота к лотку и унитазу

30 января 2023, 11:11
Раскроем секреты и лайфхаки, как приучить кошку ходить на унитаз и забыть о лотке.
Как приучить кота к лотку и унитазу
Как приучить кота к лотку и унитазу / pixabay.com

Милый и пушистый домашний питомец - не просто развлечение дома, но и ответственность. Коты и кошки отличаются чистоплотностью, имеют собственные привычки, характер и повадки. Поэтому взяв в дом котенка новые котородители стараются сразу приучить его к лотку или унитазу. На этом этапе возникает вопрос, как приучить кота к лотку за 1 день, чтобы не получить лужиц и кучек в тапочках.

Как приучить кошку к лотку: интересные хитрости

В первую очередь владельцам хвостатых нужно знать, что туалет для питомцев должен быть удобным, устойчивым и достаточным по размерам, чтобы котенок, а затем и взрослое животное там смогли разместиться. Лучше всего изначально поставить его в туалете или ванной, где животное сможет уединиться для своих дел.

Приучение к лотку кошки или котенка начинается с первого дня проживания животного в доме. В первые дни лучше быть рядом с питомцем, чтобы направить его и показать, куда нужно ходить. Приучить котенка к лотку легче, чем взрослое животное, достаточно сделать следующее:

  1. В первые дни лучше быть рядом с животным и сажать в лоток каждый раз, когда он покушал. Это позволит поймать нужный момент.
  2. В лотке должен быть наполнитель, которым малыш может закопать результат своей деятельности.
  3. Если котенок сходил мимо лотка, можно промокнуть следы "преступления" салфеткой и положить в лоток, а затем показать животному.
  4. После каждого правильно сделанного дела животное нужно хвалить – почесать за ушком или угостить вкусным "орешком" сухого корма.
  5. Нельзя ругать котенка, если он сел делать дела рядом или в соседней комнате, его нужно аккуратно взять и перенести в лоток, чтобы он доделал все в нужном месте.

Скорее всего, проделать эти действия и приучить котенка к лотку за 1 день не получится, но через 3-5 дней процесс завершится успешно. Главной целью проделанной работы является запах в лотке. Кошки ходят в туалет там, где есть их запах, поэтому важно места их "преступлений" тщательно обрабатывать чистящими средствами и специальными составами, нейтрализующими запах. Также важно помнить, что доступ к лотку должен быть легким – животное не должно сталкиваться с закрытыми дверьми, лишней мебелью, вещами и другими препятствиями. Иначе лужицы и кучки регулярно будут появляться в доступных для животного местах.

Как приучить взрослого кота к унитазу

Наполнитель в лотке доставляет лишние хлопоты владельцам, поэтому возникает вопрос, как приучить кошку к унитазу после лотка. Если ответ на вопрос, как приучить взрослого кота к лотку, понятен, то решение задачи с унитазом потребует больше времени и усилий.

Современные зоомагазины предлагают специальные наборы для приучения животных к унитазу. Они состоят из специальных лотков, которые устанавливаются под сидение унитаза и имеют ряд съемных окружностей. Постепенно нужно снимать по одной, чтобы кот или кошка привыкли запрыгивать и делать свои дела в нужном направлении.

Кроме того, представители семейства кошачьих очень любопытны. Они обожают следовать за хозяином везде и даже в туалет. Не стоит препятствовать в этом. Так вы можете показать животному интересный способ выполнения нужных дел. Во время таких совместных походов кошка может запрыгнуть на колени, обнюхать владельца, а затем попробовать самостоятельно проделать тоже самое. При этом лоток всегда должен быть рядом в качестве запасного варианта.

В данном случае также важен запах, поэтому нужно животному показать, как владельцы выливают содержимое лотка в унитаз, дать понюхать. Если есть возможность, оставить унитаз не смытым после избавления от содержимого лотка. Все эти рекомендации и будут ответом на вопрос, как приучить кота к унитазу своими руками.

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кошка
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