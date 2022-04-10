Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

Лунный посевной календарь на май 2022 /depositphotos.com/

В последнем месяце весны садово-огородные работы в самом разгаре. Лунный посевной календарь на май 2022 напомнит в какие дни лучше всего приживутся растения, а когда такая деятельность может навредить.

Что приготовили звезды для представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть.

Фазы Луны в мае 2022

Циклы небесного светила способны влиять на плодородность и способность растений лучше приживаться в земле. Наилучшие периоды для проведения работ в саду и огороде, когда Луна вступает в созвездия Тельца, Рака, Скорпиона и Рыб. Эти знаки стихии земли и воды считаются наиболее плодородными. Лунная энергия усилит рост растений. В периоды Луны в Овне, Льве и Водолее высадка принесет минимальный эффект. Знаки огня и воздуха несовместимы с этой деятельностью. В дни начала лунного цикла – новолуние и полнолуние садово-огородные работы могут принести больше вреда, чем пользы.

Новолуние - 30 мая в 14:30.

Полнолуние - 16 мая в 07:14.

Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.

Убывающая Луна с 17 по 29 мая.

Благоприятные дни для посева в мае 2022

В лунном календаре на май есть наиболее удачные дни для проведения любых манипуляций с растениями. Позитивная энергетика небесного светила ускорит рост растений и будет способствовать щедрому урожаю. Наилучшие дни для проведения садово-огородных работ: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24 мая.

Есть и дни, когда любая деятельность не принесет желаемого результата. Неблагоприятные дни: 22, 29, 30 мая.

5, 6, 17, 23, 24 – дни для высаживания помидоров и огурцов.

5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19 – наилучшее время для посадки лука на зелень и репку, чеснока и хрена.

5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19 – высадка картофеля и топинамбура.

5, 6, 17, 23, 24 – кабачки, баклажаны, патиссоны.

5, 6, 10, 11, 12, 15, 19 – морковь, свекла и репа.

5, 6, 15, 19, 23, 24 – капуста всех видов и спаржа.

5, 6, 23, 24 - посадка зелени укропа, петрушки, салата, шпината, базилика.

3, 4, 19 – бобовые.

19 – бахчевые.

3, 4, 23, 24 – клубника и земляника.

5, 6, 17, 23, 24 – перец.

Благоприятные дни для работы в саду в мае 2022

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19 – посадка декоративных деревьев и кустов.

5, 6, 10, 11, 12, 17, 19 – посадка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустов.

15, 19, 23, 24 – дни, для минерального и органического удобрения почвы.

3, 4, 5, 6, 15, 17, 19 – борьба с вредителями.

5, 6, 17 – обрезка веток и побегов.

10, 11, 12 – пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков и семенного материала.

19 – рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений.

Лучшие дни для посева и посадки цветов в мае 2022

Для посадки всех видов цветов – однолетних, двухлетних и многолетних, комнатных растений и с вьющимися стеблями, луковичных и клубневых цветов: 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14.

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