Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников

Когда какие работы лучше проводить в саду и в огороде в середине лета – расписал лунный посевной календарь на июль 2021 года.
Июль – не просто середина лета, но и стык двух видов садово-огородных работ. С одной стороны, огородники продолжают ухаживать за будущим урожаем поздних культур: поливать, рыхлить, подкармливать и пропалывать. С другой – прибавляется забот со сбором и переработкой первого урожая ранних овощей и ягод.
Одна из главных работ в июле в огороде – прополка. Выполотые сорняки стоит собирать в компостную кучу: из них получается отличный перегной для удобрения родных садово-огородных соток.
После полива не стоит забывать про рыхление почвы и заодно периодически подкармливать будущий урожай. Наравне с подкормкой нужно позаботиться и об обработке от вредителей.
Корнеплоды в июле прореживают в последний раз: чтобы свекла, морковь и петрушка смогли нормально созреть.
Также в июле уже пора срезать щавель и можно собирать первые огурцы.
Читайте такжеКогда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачниковВ саду в июле собирают клубнику и землянику, смородину (красную и черную), крыжовник, вишню. После этого освободившиеся грядки рыхлят и удобряют (лучше всего использовать калийные и фосфорные удобрения).
Еще дозревают яблони, сливы и груши – но их стоит проверить, не нужно ли подпереть ветки (если плодов много уродилось в этом году). К тому же во второй половине июля уже можно прививать новые сорта глазком.
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Лунный посевной календарь огородника: посадочные дни в июле 2021
Благоприятные дни для посева семян на рассаду:
- зелень (укроп, салат, базилик, листовая петрушка, кинза, фенхель, тмин, горчица и др.): 5, 13, 15, 19, 22, 26-28, 31;
- лук-севок на зелень: 5, 13, 26-28, 31;
- редька, редис, дайкон: 5, 13, 15, 26-28, 31.
Благоприятные дни для посева и посадки цветов:
- луковичные и клубневые: 16-19, 26-28;
- однолетние: 6-8, 13, 14, 18-23;
- двулетние и многолетние: 5, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 31.
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Лунный посевной календарь огородника-садовода на июль 2021: таблица по дням
1-3 июля: Луна в Овне
1 июля можно сеять растения с сочными плодами недлительного хранения: морковь, лук, свеклу, чеснок и пр. Для остальных работ день неудачный.
2 и 3 июля желательно ничего не сеять.
Можно выкапывать луковичные после цветения и ранний картофель, заготавливать сено.
3-5 июля: Луна в Тельце
Можно сеять редьку всех видов для зимнего хранения и салат кочанный, а выкапывать – луковичные после цветения и ранний картофель.
Можно сажать или замачивать семена растений с сочными плодами: редис, сельдерей корневой, дайкон, свеклу, морковь, чеснок, репу.
4 и 5 июля благоприятны для полива и подкормки растений, а также для делений и пересадок клубневых, корневищных и луковичных растений.
5-8 июля: Луна в Близнецах
Можно сажать усики земляники, ухаживать за тепличными растениями: поливать, подкармливать, удалять лишние побеги.
Дни благоприятны для опрыскивания садовых растений от вредителей и болезней.
8-11 июля: Луна в Раке
Можно закладывать компост, поливать и подкармливать органическими удобрениями.
9 и 10 июля – дни новолуния. Лучше ничего не сажать. Но можно бороться с вредителями и с болезнями растений.
11-13 июля: Луна во Льве
11 июля еще день новолуния: растения лучше не трогать.
В остальные дни можно собирать семена и корнеплоды на семена, заготавливать сено.
Читайте такжеЧем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть13-15 июля: Луна в Деве
В это время можно делить и пересаживать усы земляники и многолетники, сеять двулетники, обрезать и формировать после цветения декоративные кустарники.
13-15 июля – отличное время для посадки декоративных растений и черенкования.
15-17 июля: Луна в Весах
Можно заниматься черенкованием, делить и пересаживать многолетники.
Также можно убирать чеснок и заготавливать сено.
17 июля лучше ничего не сеять.
17-20 июля: Луна в Скорпионе
Можно пересаживать усы земляники, сеять зеленные культуры, многолетники и щавель.
Отличное время для полива и подкормки (особенно – минеральными удобрениями).
20-22 июля: Луна в Стрельце
Можно собирать семена, а также заготавливать пряные и лечебные травы, сено на зиму.
Хорошо сажать растения, которым надо вырасти высокими.
22-24 июля: Луна в Козероге
Можно заготавливать лечебные травы и сено на зиму.
По народной примете, 22 июля нужно всей семьей отведать первые огурцы со своего огорода.
23-24 июля – дни полнолуния: лучше ничего не сеять, зато можно подкармливать и бороться с сорняками.
24-26 июля: Луна в Водолее
24 июля – полнолуние. Лучше вообще ничего не сеять.
Роса 25 июля считается целебной.
26-28 июля: Луна в Рыбах
Можно ухаживать за растениями: пропалывать, поливать, рыхлить почву, вносить органические удобрения. От обрезки лучше отказаться.
Сеять можно только то, что должно уродиться сочным, но быстро портится.
Отличное время для сбора ягод и заготовки сена.
28-30 июля: Луна в Овне
Можно выкапывать картофель, лук и чеснок.
Благоприятно заниматься рыхлением и перекопкой почвы.
30 июля лучше ничего не сажать.
31 июля: Луна в Тельце
Нужно сажать то, что потом должно хорошо храниться. Можно сажать или замачивать семена овощей с сочными плодами: морковь, чеснок, редис, свеклу и прочее.