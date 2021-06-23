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Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников

23 июня 2021, 06:30

Когда какие работы лучше проводить в саду и в огороде в середине лета – расписал лунный посевной календарь на июль 2021 года.

Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников
Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников / 1zoom.ru

Июль – не просто середина лета, но и стык двух видов садово-огородных работ. С одной стороны, огородники продолжают ухаживать за будущим урожаем поздних культур: поливать, рыхлить, подкармливать и пропалывать. С другой – прибавляется забот со сбором и переработкой первого урожая ранних овощей и ягод.

Одна из главных работ в июле в огородепрополка. Выполотые сорняки стоит собирать в компостную кучу: из них получается отличный перегной для удобрения родных садово-огородных соток.

После полива не стоит забывать про рыхление почвы и заодно периодически подкармливать будущий урожай. Наравне с подкормкой нужно позаботиться и об обработке от вредителей.

Корнеплоды в июле прореживают в последний раз: чтобы свекла, морковь и петрушка смогли нормально созреть.

Также в июле уже пора срезать щавель и можно собирать первые огурцы.

Читайте такжеКогда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачниковВ саду в июле собирают клубнику и землянику, смородину (красную и черную), крыжовник, вишню. После этого освободившиеся грядки рыхлят и удобряют (лучше всего использовать калийные и фосфорные удобрения).

Еще дозревают яблони, сливы и груши – но их стоит проверить, не нужно ли подпереть ветки (если плодов много уродилось в этом году). К тому же во второй половине июля уже можно прививать новые сорта глазком.

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Лунный посевной календарь огородника: посадочные дни в июле 2021

Благоприятные дни для посева семян на рассаду:

  • зелень (укроп, салат, базилик, листовая петрушка, кинза, фенхель, тмин, горчица и др.): 5, 13, 15, 19, 22, 26-28, 31;
  • лук-севок на зелень: 5, 13, 26-28, 31;
  • редька, редис, дайкон: 5, 13, 15, 26-28, 31.

Благоприятные дни для посева и посадки цветов:

  • луковичные и клубневые: 16-19, 26-28;
  • однолетние: 6-8, 13, 14, 18-23;
  • двулетние и многолетние: 5, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 31.

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Лунный посевной календарь огородника-садовода на июль 2021: таблица по дням

1-3 июля: Луна в Овне

1 июля можно сеять растения с сочными плодами недлительного хранения: морковь, лук, свеклу, чеснок и пр. Для остальных работ день неудачный.

2 и 3 июля желательно ничего не сеять.

Можно выкапывать луковичные после цветения и ранний картофель, заготавливать сено.

3-5 июля: Луна в Тельце

Можно сеять редьку всех видов для зимнего хранения и салат кочанный, а выкапывать – луковичные после цветения и ранний картофель.

Можно сажать или замачивать семена растений с сочными плодами: редис, сельдерей корневой, дайкон, свеклу, морковь, чеснок, репу.

4 и 5 июля благоприятны для полива и подкормки растений, а также для делений и пересадок клубневых, корневищных и луковичных растений.

5-8 июля: Луна в Близнецах

Можно сажать усики земляники, ухаживать за тепличными растениями: поливать, подкармливать, удалять лишние побеги.

Дни благоприятны для опрыскивания садовых растений от вредителей и болезней.

8-11 июля: Луна в Раке

Можно закладывать компост, поливать и подкармливать органическими удобрениями.

9 и 10 июля – дни новолуния. Лучше ничего не сажать. Но можно бороться с вредителями и с болезнями растений.

11-13 июля: Луна во Льве

11 июля еще день новолуния: растения лучше не трогать.

В остальные дни можно собирать семена и корнеплоды на семена, заготавливать сено.

Читайте такжеЧем полезны абрикосы: свойства, противопоказания и когда их можно есть13-15 июля: Луна в Деве

В это время можно делить и пересаживать усы земляники и многолетники, сеять двулетники, обрезать и формировать после цветения декоративные кустарники.

13-15 июля – отличное время для посадки декоративных растений и черенкования.

15-17 июля: Луна в Весах

Можно заниматься черенкованием, делить и пересаживать многолетники.

Также можно убирать чеснок и заготавливать сено.

17 июля лучше ничего не сеять.

17-20 июля: Луна в Скорпионе

Можно пересаживать усы земляники, сеять зеленные культуры, многолетники и щавель.

Отличное время для полива и подкормки (особенно – минеральными удобрениями).

20-22 июля: Луна в Стрельце

Можно собирать семена, а также заготавливать пряные и лечебные травы, сено на зиму.

Хорошо сажать растения, которым надо вырасти высокими.

22-24 июля: Луна в Козероге

Можно заготавливать лечебные травы и сено на зиму.

По народной примете, 22 июля нужно всей семьей отведать первые огурцы со своего огорода.

23-24 июля – дни полнолуния: лучше ничего не сеять, зато можно подкармливать и бороться с сорняками.

24-26 июля: Луна в Водолее

24 июля – полнолуние. Лучше вообще ничего не сеять.

Роса 25 июля считается целебной.

26-28 июля: Луна в Рыбах

Можно ухаживать за растениями: пропалывать, поливать, рыхлить почву, вносить органические удобрения. От обрезки лучше отказаться.

Сеять можно только то, что должно уродиться сочным, но быстро портится.

Отличное время для сбора ягод и заготовки сена.

28-30 июля: Луна в Овне

Можно выкапывать картофель, лук и чеснок.

Благоприятно заниматься рыхлением и перекопкой почвы.

30 июля лучше ничего не сажать.

31 июля: Луна в Тельце

Нужно сажать то, что потом должно хорошо храниться. Можно сажать или замачивать семена овощей с сочными плодами: морковь, чеснок, редис, свеклу и прочее.

Лунный посевной календарь на 2021 год таблица на второе полугодие
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на второе полугодие / Коллаж Главреда
Лунный посевной календарь на 2021 год таблица на второе полугодие
Лунный посевной календарь на 2021 год: таблица на второе полугодие / Коллаж Главреда

Лунный посевной календарь на июль 2021 года: видео

огород лунный календарь Лунный посевной календарь
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