Лунный посевной календарь на февраль 2023: когда сеять, пикировать, пересаживать и удобрять

Полный список благоприятных и неблагоприятных дней для ухода за растениями.

Лунный посевной календарь на февраль 2023 / ua.depositphotos.com

Февраль – месяц, когда начинается активная подготовка в весне и высаживается первая рассада. Лунный посевной календарь на февраль 2023 поможет выбрать наиболее благоприятные дни для посадки тех или иных растений, а также поможет сориентироваться, когда их лучше пересаживать, прореживать и удобрять.

Лунный календарь на февраль 2023: фазы Луны

Перед тем, как приступать к садовым работам нужно разобраться, в какие даты в какой фазе будет естественный спутник Земли.

Фазы Луны в феврале будут следующими:

растущая Луна: 1 - 4 февраля, 21 - 28 февраля;

полнолуние: 5 февраля;

убывающая Луна: 6 - 19 февраля;

новолуние: 20 февраля.

Посевной календарь на февраль: благоприятные дни

Наиболее благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны, знак зодиака и день недели наполнены максимальной энергией. Исходя из этого благоприятными днями посевного календаря на февраль 2023 года будут 1, 4, 10-11, 14, 21, 25-26 числа месяца. Самым плодородным днем месяца считается 14 число или 24-й лунный день.

Также благоприятными будут такие дни для:

посева микрозелени: 1, 2-3, 10-11, 21, 26;

посева семян цветов на рассаду: 1, 14, 25, 26-28;

посева семян овощей на рассаду: 4, 22-23;

выгонки корнеплодов на раннюю зелень: 1, 2-3, 10-11, 16-17, 21, 24-5, 26;

пересадки комнатных растений: 24-25;

полива комнатных растений, рассады и выгоночных культур - все, кроме: 1, 9-10, 26-28;

подкормок сухими удобрениями: 1, 26-27;

подкормок с поливом: 7-8, 18-19;

обрезки комнатных и садовых культур: 6, 9-10, 14-15;

подготовки грунта для пересадки комнатных цветов и посева рассады: 7-8, 12-13, 16-17;

обработки растений от болезней и вредителей: 4, 7-8, 14-15, 16-17, 24-25;

черенкования комнатных растений, пеларгонии и петунии: 24-25;

пикировки ранней рассады: 4.

Посевной календарь на февраль: неблагоприятные дни

В такие даты лучше заняться другими делами и отложить работы с растениями на потом. В такие лунные сутки, фаза Луны, знак Зодиака и день недели наполнены минимальной энергией.

Так, неблагоприятными днями лунного посевного календаря на февраль 2023 в Украине считаются следующие:

для посева рассады и пересадки комнатных растений: 5, 6, 18-20;

для черенкования растений: 5,18-20;

для обрезки комнатных и садовых растений: 18-20.

Также неблагоприятными для растений считаются дни 13, 20, 28 февраля.

Таким образом, ориентируясь на эти даты садоводы смогут вырастить крепкую и здоровую рассаду, пересадить комнатные растения без ущерба для их здоровья.