glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный посевной календарь на февраль 2023: когда сеять, пикировать, пересаживать и удобрять

18 января 2023, 12:08
Полный список благоприятных и неблагоприятных дней для ухода за растениями.
Лунный посевной календарь на февраль 2023
Лунный посевной календарь на февраль 2023 / ua.depositphotos.com

Февраль – месяц, когда начинается активная подготовка в весне и высаживается первая рассада. Лунный посевной календарь на февраль 2023 поможет выбрать наиболее благоприятные дни для посадки тех или иных растений, а также поможет сориентироваться, когда их лучше пересаживать, прореживать и удобрять.

Лунный календарь на февраль 2023: фазы Луны

Перед тем, как приступать к садовым работам нужно разобраться, в какие даты в какой фазе будет естественный спутник Земли.

Фазы Луны в феврале будут следующими:

  • растущая Луна: 1 - 4 февраля, 21 - 28 февраля;
  • полнолуние: 5 февраля;
  • убывающая Луна: 6 - 19 февраля;
  • новолуние: 20 февраля.

Посевной календарь на февраль: благоприятные дни

Наиболее благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны, знак зодиака и день недели наполнены максимальной энергией. Исходя из этого благоприятными днями посевного календаря на февраль 2023 года будут 1, 4, 10-11, 14, 21, 25-26 числа месяца. Самым плодородным днем месяца считается 14 число или 24-й лунный день.

Также благоприятными будут такие дни для:

  • посева микрозелени: 1, 2-3, 10-11, 21, 26;
  • посева семян цветов на рассаду: 1, 14, 25, 26-28;
  • посева семян овощей на рассаду: 4, 22-23;
  • выгонки корнеплодов на раннюю зелень: 1, 2-3, 10-11, 16-17, 21, 24-5, 26;
  • пересадки комнатных растений: 24-25;
  • полива комнатных растений, рассады и выгоночных культур - все, кроме: 1, 9-10, 26-28;
  • подкормок сухими удобрениями: 1, 26-27;
  • подкормок с поливом: 7-8, 18-19;
  • обрезки комнатных и садовых культур: 6, 9-10, 14-15;
  • подготовки грунта для пересадки комнатных цветов и посева рассады: 7-8, 12-13, 16-17;
  • обработки растений от болезней и вредителей: 4, 7-8, 14-15, 16-17, 24-25;
  • черенкования комнатных растений, пеларгонии и петунии: 24-25;
  • пикировки ранней рассады: 4.

Посевной календарь на февраль: неблагоприятные дни

В такие даты лучше заняться другими делами и отложить работы с растениями на потом. В такие лунные сутки, фаза Луны, знак Зодиака и день недели наполнены минимальной энергией.

Так, неблагоприятными днями лунного посевного календаря на февраль 2023 в Украине считаются следующие:

  • для посева рассады и пересадки комнатных растений: 5, 6, 18-20;
  • для черенкования растений: 5,18-20;
  • для обрезки комнатных и садовых растений: 18-20.

Также неблагоприятными для растений считаются дни 13, 20, 28 февраля.

Таким образом, ориентируясь на эти даты садоводы смогут вырастить крепкую и здоровую рассаду, пересадить комнатные растения без ущерба для их здоровья.

лунный календарь Лунный посевной календарь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:42

Трагедия в Броварах: Святослав Вакарчук назвал гибель Дениса Монастырского личной утратой

12:42

Тина Кароль топлесс похвасталась своим похудениемВидео

12:35

Вертолет упал возле детского сада, погиб глава МВД: Зеленский сделал заявление о трагедии в БроварахВидео

12:28

"Горел, кружил и выбирал наименьшее здание": свидетель о падении вертолета в БроварахВидео

12:23

Падение вертолета в Броварах: погибли 15 человек, в том числе и дети, еще 20 - в больницеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:21

Будут купаться в деньгах: четыре знака восточного гороскопа ждет немыслимое богатство в год КроликаВидео

12:09

13 тысяч военных получат химические грелки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:08

Лунный посевной календарь на февраль 2023: когда сеять, пикировать, пересаживать и удобрять

11:58

"Мы рады, что оно далеко и не беспокоит": бывшая жена Бардаша отреагировала на его бредВидео

Реклама
11:50

Анна Седокова сделала пятилетнему сыну тату: "Теперь отращиваем волосы на дреды"

11:49

"Вертолет снизился, ударился и вспыхнул": очевидец рассказал о моменте трагедии в БроварахВидео

11:25

Глава МВД Монастырский отправлялся на вертолете в одну из горячих точек – Офис президентаВидео

11:13

"Хвалили его методы": у Путина до сих пор есть тайные союзники в Европе – премьер ИспанииВидео

10:25

"Хотят сохранить режим": РФ шантажирует Украину, чтобы вести переговоры на условиях Путина – РезниковВидео

10:22

В Броварах погиб Монастырский, его зам и госсекретарь МВД: что известно на данный моментВидео

10:19

Чем почистить диван от пятен: 3 эффективных способа, от которых ваша мебель будет сиять

09:31

"Это позволит перейти к переговорам": госсекретарь США назвал кратчайший путь к завершению войныВидео

09:27

Как угодить коту: 4 вещи, от которых животные без ума

09:20

Российская певица открыто поддержала Украину

09:18

В Броварах под Киевом возле детского сада упал вертолет: вспыхнул пожар, есть жертвыВидео

Реклама
09:00

Украине придется поэтапно выходить на границы 1991 года, помощи Запада все еще мало - РоманенкоВидео

08:54

"Украина пока не наступает": бои весной и летом покажут, куда двигается война – экспертВидео

08:51

Посольство России в Швеции признало, что Крым - это Украина

08:30

Как варить гречку: вас поразит невероятная хитрость опытных хозяекВидео

08:22

"Гибрид дельфина и русалки": Королёву перекосило в области грудиВидео

08:13

Нельзя класть это в стиральную машинку: какие лайфхаки могут сломать вашу технику

07:57

США могут объявить о дополнительной военной помощи Украине уже в конце этой недели

07:28

Подоляк прокомментировал увольнение Арестовича из ОПВидео

07:26

"Почему бы и нет?": в Австрии опасаются ракетного удара и отключения электроэнергии

07:15

С наступающим Крещением: поздравления в картинках и тёплые слова

06:45

Гороскоп на сегодня 18 января: Рыбам – наслаждение, Ракам – гора неприятностейВидео

06:38

"Путин любит символические даты": вторую волну мобилизации в РФ могут объявить уже сегодня – ISW

06:02

Запад до сих пор не понял своей миссии в российско-украинской войнемнение

05:00

Как правильно надо есть чеснок: простые советы, которые многие забывают

04:30

Напиток будет испорчен: почему нельзя заливать кофе кипятком – ответ вас удивитВидео

04:01

Мелани Гриффит показала лицо после удаления раковых клетокВидео

03:35

Халк Бекхэм: шикарная "перчинка" показала раскачанные бицепсы в утонченном платье

03:20

Безупречная закуска из сала за 50 гривен: рецепт, который покорил весь интернетВидео

03:06

Зима закончилась? Синоптик ошарашил прогнозом "лета" в январеВидео

02:42

"Жесть, не держатся ноги вместе": Волочкова шокировала поклонников редким фотоВидео

Реклама
01:35

Удача отвернется навсегда: почему нельзя убивать пауков в доме

00:51

Миллионеры никогда не делали 3 вещи 18 января: приметы и запреты, которые могут забрать всю удачуВидео

17 января, вторник
23:44

"Это мой сынок подарил на Новый год": у матери в память о сыне остался лишь зеленый фартучекВидео

23:43

"Это только начало": Зеленский заявил, что у Украины уже есть три гарантированных батареи PatriotВидео

23:32

"Мужского не осталось": советская "Красная шапочка" жестко "проехалась" по ГалкинуВидео

23:20

"Вся рука в следах от иглы": спецслужбы назвали новые доказательства о болезни ПутинаВидео

23:05

"Горе, беда, отчаяние": российские оккупанты в один день убили воинов – отца и сынаВидео

23:04

"Беларусь – это же Россия": у Скабеевой случилась истерика в эфиреВидео

22:56

Собрались вместе на праздник: в Днепре погибла целая семья, которая год не виделась из-за войныВидео

22:32

Война обходится Украине в "космическую" сумму: сколько потрачено на оборону от РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять