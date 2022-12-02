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Лунный посевной календарь на декабрь 2022: как сделать зелень и овощи сильными, а землю плодородной

2 декабря 2022, 11:45

Лунный посевной календарь может назвать самые благоприятные дни, когда семена дадут сильные всходы.

Лунный посевной календарь на декабрь 2022
Лунный посевной календарь на декабрь 2022 / ua.depositphotos.com

В первый месяц зимы начинаются работы по подготовке семян и высаживанию растений для рассады. Именно эти работы сверяют с лунным посевным календарем на декабрь 2022. Он поможет выбрать наиболее благоприятные дни для посадки определенных растений, ухода за ними.

Какие работы проводятся в саду и огороде в декабре

Зима – это время отдыха для тех, кто связал свою жизнь с работой на земле. Однако это не означает, что в огород до весны никто не выходит. В декабре самое время провести снегозадержание, а также подготовить многолетние растения к зиме – укрыть розы и кустарники, защитить землю от заморозков, отвадить грызунов.

Все работы в огороде сводятся к наведению порядка и защите растений. При обильных снегопадах с ветвей деревьев стряхивают снег, чтобы они не сломались, а в прикорневом круге наоборот снег утаптывают и уплотняют. Также нужно укрыть растения, которые чувствительны к низким температурам и могут погибнуть.

В декабре можно начинать покупать и готовить семена к новому сезону. Большую часть времени занимает высадка зелени и овощей в теплице или на подоконнике. Занимаясь такой работой, необходимо использовать лунный посевной календарь на декабрь 2022, в котором указаны благоприятные даты для каждого растения.

Лунный посевной календарь на декабрь 2022: благоприятные дни

Лунный посевной календарь на декабрь 2022 дает информацию о благоприятных условиях для хранения растений, для их проращивания, посадки в грунт. Все эти действия помогут вырастить сильные кусты и добиться богатого урожая в ближайшие месяцы.

Благоприятные дни для хранения семян при пониженных температурах (стратификация) - 1, 5-11, 19, 20, 24, 27-29.

Подготовка семян к проращиванию и непосредственно проращивание - 2-4, 12, 16, 21, 22, 25, 26, 30, 31. В эти дни лучше всего проводить любые работы с корневой системой и подготовкой растений к высадке в грунт. В том числе и заниматься уходом взрослых многолетних растений в саду.

Пересадку всходов (пикировку) лучше проводить 2-4, 12, 16, 21, 22, 25, 26, 30, 31. Уже пересаженные растения нуждаются в подкормке. Ее лучше проводить 1-8, 24-31. Органическую подкормку лунный посевной календарь на декабрь советует 9-22 числа.

Работы в саду со взрослыми растениями также никто не отменял. Ухаживать за деревьями – проводить обрезку, заготовку черенков лучше в период 2-4, 12, 16, 21, 22, 25, 26, 30, 31. Также благоприятными днями для работы в саду с кустарниками и деревьями будут 1, 5-11, 19, 20, 24, 27-29.

Стоит отметить, что 1, 5-6, 14-19 – очень плодородные дни. Садоводы могут смело сеять, высаживать, пересаживать растения. Они примутся и будут хорошо расти.

Лунный посевной календарь: неблагоприятные дни

Не стоит сажать и проводить какие-либо работы в саду 7-9 декабря. В дни полнолуния работы с растениями не проводятся. Полная Луна будет 8 декабря – это один из неблагоприятных дней. Также 12-13 декабря не стоит браться за пересаживание и посев растений. Семена могут не дать всходы или дать, но очень слабые.

Также не проводятся работы с растениями 22-24 декабря. На эти дни приходится новолуние. Неблагоприятные дни лунного календаря на декабрь продолжаться 25-26 декабря. В эти дни лучше не трогать растения – не сажать и не пересаживать. Аналогичная ситуация будет 30-31 декабря.

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