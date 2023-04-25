Лунный календарь стрижек на май 2023: в какие дни изменение имиджа привлечет в жизнь деньги

Календарь стрижек на май поможет понять, когда лучше не менять образ и когда это делать практически обязательно.

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Лунный календарь стрижек на май 2023 / коллаж фото instagram hairs_aijanka/ua.depositphotos.com

Лунный календарь стрижек на май 2023 года поможет узнать в какой день стрижка может дать человеку ненастья и лишить его счастья и энергии, а когда наоборот поможет сохранить радость, сохранить энергию, и насладиться хорошими изменениями.

Фазы Луны в мае 2023

Фазы Луны играют одну из самых главных ролей в вашем впечатлении и последствиях от смены имиджа. Например, чтобы стрижка вышла удачной и волосы росли хорошо – важно стричься на растущую Луну, а если вы хотите провести эксперимент с челкой – нужно стричь её на убывающей фазе Луны.

Растущая Луна в мае 2023 – 1-4, 20-31 числа

видео дня

Убывающая Луна в мае 2023 – 6-18 числа

Полнолуние – 5 числа

Новолуние – 19 числа

Благоприятные дни для стрижки в мае 2023

Стричься в правильный день по Лунному календарю важно, потому что это влияет не только на впечатление от изменений в имидже, красоту локонов но и энергетическое наполнение вашей жизни.

Благоприятными днями для стрижки в мае будут такие числа: 1-4, 8-12, 17-23, 25-30 В эти даты стоит идти в салон, подстригать волосы, их кончики или вовсе менять длину и образ. Результат может порадовать неожиданно сильно.

Также изменения имиджа в эти дни может подарить новые улучшения в финансовом состоянии и денежных потоках в вашей жизни.

Неблагоприятные дни для стрижки в мае 2023

Неблагоприятными днями для стрижки в мае будут такие дни: 6, 14, 15, 24, 30 мая. В эти даты стрижка может совершенно не принести пользу волосам. Также есть повышенные риски попасть к плохому мастеру, который испортит ваш внешний вид.

Однако если другой возможности попасть к мастеру нет, можно идти и в эти дни с главным заданием – тщательно выбирать парикмахера и контролировать его каждое движение.

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