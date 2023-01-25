Лунный календарь стрижек на февраль 2023: благоприятные дни для ухода за локонами

Расскажем, как фазы Луны влияют на здоровье шевелюры и когда лучше обходить салон красоты стороной.

Лунный календарь стрижек на февраль 2023 / pixabay.com

Привести локоны в порядок и не навредить им поможет лунный календарь стрижек на февраль 2023 года. Зная фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни можно сделать прическу и ускорить или наоборот замедлить рост волос, окрасить их без ущерба. Считается, что убывающая Луна помогает длительное время сохранить прическу, растущая Луна ускоряет рост волос, укрепляет их и делает более блестящими.

Календарь стрижек на февраль: фазы Луны

Фазы Луны играют важную роль в выборе дня для создания прически или смене имиджа. В определенные дни месяца вы получите блестящий во всех отношениях результат. Поэтому рекомендуется придерживаться календаря стрижек на февраль 2023 года.

Растущая луна - 1-4 февраля, 21-28 февраля.

Полнолуние - 5 февраля.

Убывающая луна - 6-19 февраля.

Новолуние - 20 февраля.

Когда известны фазы светила, можно смело разбираться с благоприятными и неблагоприятными днями для создания прически.

Лунный календарь стрижки на февраль: благоприятные дни

Благоприятными днями считаются даты, когда Луна пребывает в фазе роста и дает максимум положительной энергетики, что способствует не только росту локонов, но и их здоровью. Поэтому лунный календарь ответит на такие распространенные вопросы – когда можно красить, стричь волосы в феврале.

Благоприятные дни для всех процедур по уходу за шевелюрой - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 23, 26, 27 и 28 числа.

Дни, когда можно красить волосы по лунному календарю в феврале - 2-4, 7-10, 17, 22-25.

Красить волосы в феврале только в натуральный цвет можно 4, 8, 22 числа.

Даты, когда можно стричь волосы по лунному календарю - 1-4, 7, 16-18, 23, 26-28.

Стричься, чтобы волосы быстро отрасли можно 4, 18, 27 числа.

Стричься, чтобы оздоровить волосы можно 6, 13, 18, 23.

Лунный календарь стрижки: неблагоприятные дни

Лучше не браться за ножницы и перенести поход в салон красоты в такие даты, как 5, 11, 14, 19, 20 февраля. В такие дни вы рискуете получить неприятности с волосами или же попасть мастеру-аматору, что еще больше расстроит.

Однако в эти дни лучше посетить салон красоты для удаления волос с тела. Негативная энергетика Луны замедлит их рост, а значит кожа дольше останется гладкой.

Если вы ищете ответ на вопрос, можно ли подстригать волосы сегодня, нужно заглянуть в лунный календарь и найти определенную дату. Еще лучше будет заранее выбрать благоприятную дату и записаться в салон красоты именно в этот день.