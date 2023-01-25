glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный календарь стрижек на февраль 2023: благоприятные дни для ухода за локонами

25 января 2023, 00:04
Расскажем, как фазы Луны влияют на здоровье шевелюры и когда лучше обходить салон красоты стороной.
Лунный календарь стрижек на февраль 2023
Лунный календарь стрижек на февраль 2023 / pixabay.com

Привести локоны в порядок и не навредить им поможет лунный календарь стрижек на февраль 2023 года. Зная фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни можно сделать прическу и ускорить или наоборот замедлить рост волос, окрасить их без ущерба. Считается, что убывающая Луна помогает длительное время сохранить прическу, растущая Луна ускоряет рост волос, укрепляет их и делает более блестящими.

Календарь стрижек на февраль: фазы Луны

Фазы Луны играют важную роль в выборе дня для создания прически или смене имиджа. В определенные дни месяца вы получите блестящий во всех отношениях результат. Поэтому рекомендуется придерживаться календаря стрижек на февраль 2023 года.

  • Растущая луна - 1-4 февраля, 21-28 февраля.
  • Полнолуние - 5 февраля.
  • Убывающая луна - 6-19 февраля.
  • Новолуние - 20 февраля.

Когда известны фазы светила, можно смело разбираться с благоприятными и неблагоприятными днями для создания прически.

Лунный календарь стрижки на февраль: благоприятные дни

Благоприятными днями считаются даты, когда Луна пребывает в фазе роста и дает максимум положительной энергетики, что способствует не только росту локонов, но и их здоровью. Поэтому лунный календарь ответит на такие распространенные вопросы – когда можно красить, стричь волосы в феврале.

Благоприятные дни для всех процедур по уходу за шевелюрой - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 16, 17, 18, 23, 26, 27 и 28 числа.

Дни, когда можно красить волосы по лунному календарю в феврале - 2-4, 7-10, 17, 22-25.

Красить волосы в феврале только в натуральный цвет можно 4, 8, 22 числа.

Даты, когда можно стричь волосы по лунному календарю - 1-4, 7, 16-18, 23, 26-28.

Стричься, чтобы волосы быстро отрасли можно 4, 18, 27 числа.

Стричься, чтобы оздоровить волосы можно 6, 13, 18, 23.

Лунный календарь стрижки: неблагоприятные дни

Лучше не браться за ножницы и перенести поход в салон красоты в такие даты, как 5, 11, 14, 19, 20 февраля. В такие дни вы рискуете получить неприятности с волосами или же попасть мастеру-аматору, что еще больше расстроит.

Однако в эти дни лучше посетить салон красоты для удаления волос с тела. Негативная энергетика Луны замедлит их рост, а значит кожа дольше останется гладкой.

Если вы ищете ответ на вопрос, можно ли подстригать волосы сегодня, нужно заглянуть в лунный календарь и найти определенную дату. Еще лучше будет заранее выбрать благоприятную дату и записаться в салон красоты именно в этот день.

лунный календарь стрижек
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:04

Лунный календарь стрижек на февраль 2023: благоприятные дни для ухода за локонами

24 января, вторник
23:57

"Пусть подписывает сам с собой": Подоляк раскритиковал "пакт о ненападении" от ЛукашенкоВидео

23:45

Тотальный контроль: в Украине запретят расплачиваться наличкой за алкоголь, сигареты и бензинВидео

23:30

"Это будет сильный удар": РФ может затянуть украинских военных в ловушку – польский генералВидео

23:23

Залужный получил миллион долларов наследства и отдал его на нужды ВСУ - СМИВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:44

После решения о танках Leopard: в Пентагоне сделали заявление о передаче Abrams УкраинеВидео

22:35

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

21:40

Все охвачено дымом: в Мариуполе казарму с 200 оккупантами посетил мощный "хлопок"Видео

21:35

Мощная танковая помощь от Запада: США и Нидерланды могут дать Киеву до 48 Leopard 2 и AbramsВидео

Реклама
21:03

Кременная откроет путь в Луганск: ВСУ готовятся к мощному весеннему контрнаступлению - PoliticoВидео

20:52

"Пойдут на Киев из Беларуси": британский вицемаршал сообщил, когда РФ начнет наступлениеВидео

20:48

Зачем 26 января каждому нужно погладить кошку: приметы и что нельзя делатьВидео

20:45

Несколько сотен танков для Украины: у Зеленского отреагировали на "добро" ФРГ по Leopard 2Видео

20:33

"Воровали по-крупному": уволенные чиновники замешаны в коррупционных схемах – ЗагороднийВидео

20:16

Шольц решился: Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 – SpiegelВидео

20:00

Гороскоп на завтра 25 января 2023: Овнам – важные решения, а Скорпионам – новые знакомства

19:57

Виталий Портников. Путин наигрался с ПригожинымВидеоблоги

19:22

"А кто пойдет за твоим гробом": российского пропагандиста затравили за скандальные слова о КикабидзеВидео

19:20

Тупая злоба, с которой путинская Россия третирует Украинумнение

19:16

Как в 50 выглядеть моложе своих лет: 10 секретов, которые способны "освежить" женщину

Реклама
19:09

Страны Запада на Рамштайн-8 договорились передать Украине до 100 танков Leopard 2 – СМИВидео

18:45

Решение уже есть: Украина получит танки Abrams и Leopard - СМИВидео

18:33

Всем приготовиться: цены на бензин в Украине резко поползут вверхВидео

18:25

Бросок Путиным 200 тысяч войск в Украину и планы по Донбассу: Жданов назвал два сценария исходаВидео

17:52

Три ключевых направления работы Favbet Foundation попали в рейтинг "Ответственная страна" реклама

17:43

Байден готовит передачу Украине танков Abrams: раскрыты неожиданные детали сделкиВидео

17:33

"Стекла дрожат": в Симферополе паника из-за мощных взрывовВидео

17:28

"Позорная война": Зеленский впервые высказался о повторной попытке наступления с БеларусиВидео

17:18

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

17:10

Украину ждут решающие недели и месяцы, особенно на Донбассе – Белый домВидео

16:49

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

16:33

Оккупанты копят силы: Зеленский предупредил о подготовке РФ к реваншуВидео

16:09

Достала карма за "сдачу" бойцов АТО: в Бердянске взорвали авто с предательницей из ОПЗЖВидео

16:03

Путин все еще раздумывает над запуском в РФ второй волны мобилизации - СNNВидео

16:01

Поднять пенсию: эксперт пояснил, как нужно правильно подсчитать будущие пенсионные выплатыВидео

15:56

Украине передадут боевые самолеты, уже определен их тип - ИгнатВидео

15:43

5 причин, почему нужно жечь лавровый лист дома: вы будете удивлены

15:35

Звезда "Cватов" рассказала, как борется с хейтом: пять лайфхаковВидео

15:26

Путину хватит валютных резервов еще на три года войны — BloombergВидео

15:25

Украина может опередить Россию и начать свое наступление в марте – ЖдановВидео

Реклама
15:20

Военный учет для женщин: кого не будут брать на работу без военного билета

15:13

"Война все перекроила": Ефросинина пожаловалась на проблемы в отношениях с мужемВидео

15:12

Дикий мороз и снегопады: синоптики рассказали, когда Украину замететВидео

15:02

"Пакт о ненападении": в МИД ответили на странное заявление ЛукашенкоВидео

14:46

У Путина разразились истерикой из-за Leopard 2 для Украины и пригрозили Германии "последствиями"Видео

14:40

"Поддерживаю "вагнеровцев": победитель олимпиады от Украины не против убивать земляковВидео

13:58

Скандал Dior: популярный бренд пригласил "путинистку" на презентациюВидео

13:56

Украине дают немецкие танки: названы преимущества Leopard над AbramsВидео

13:44

Смерть Монастырского и Енина: в коридоре украинской политики снова стало темномнение

13:22

Решила подзаработать: Лорак анонсировала благотворительный концерт в помощь "нуждающимся" онлайнВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять