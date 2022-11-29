УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Лунный календарь стрижек на декабрь 2022: называем лучшие дни для ухода за локонами

29 ноября 2022, 22:33

В какие дни стрижка подарит отличное настроение, а когда она станет источником здоровья.

Лунный календарь стрижек и окрашивания на декабрь 2022
Лунный календарь стрижек и окрашивания на декабрь 2022 / ua.depositphotos.com

С давних пор считалось, что стричь волосы нужно с учетом фаз Луны. Так они лучше и быстрее растут, выглядят здоровыми и красивыми. Также считалось, что после стрижки в определенные дни прическа будет лучше держать форму. Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года поможет сориентироваться и выбрать наилучший день для похода в парикмахерскую.

Фазы Луны в декабре 2022

Лучшие дни для стрижки в декабре нужно выбирать исходя из фаз естественного спутника Земли:

  • в период с 1 по 7 декабря Луна будет растущей;
  • далее полнолуние приходится на 8 декабря;
  • убывающая Луна будет в период с 9 декабря по 22 декабря;
  • 23 декабря – новолуние;
  • а с 24 по 31 декабря Луна будет расти.

Обратившись к стилисту в определенный день, вы сможете спрогнозировать эффект от той или иной процедуры. Если хочется быстрее отрастить волосы после легкого подравнивания, то лучше стричься на растущую Луну. Если же нужно сохранить стрижку на долгое время, лучше сходить в парикмахерскую в период убывания светила. В такие дни можно обращаться к бровисту или на эпиляцию. Считается, что эффект продержится дольше за счет медленного роста волос.

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2022

Самыми благоприятными днями для ухода за локонами в этом месяце считаются 5 и 24 декабря. Также лунный календарь стрижек на декабрь советует обращаться к стилисту 4, 5, 12-14, 17, 22, 24, 31. Наведение красоты в эти дни принесет красоту и здоровье волосам.

Если целью похода в парикмахерскую является подравнивание кончиков и в планах продолжить отращивание, то лучше обратиться 4, 5, 14, 24 декабря. В эти дни Луна подарит не только силу волосам, но и быстрый рост.

Избавиться от выпадения прядей, укрепить их и сделать шелковистыми помогут процедуры, проведенные 5, 13, 17 декабря. Подстричься и привлечь деньги в семью можно, если прийти в парикмахерскую 5, 13, 15, 24 числа.

Кроме того, календарь стрижек 2022 советует обращаться к стилистам и косметологам для эффективного окрашивания. Благоприятными днями для окрашивания в декабре 2022 являются 5, 6, 13-15, 24, 28. Краска ляжет ровно, а волосы сохранят свое здоровье.

Нейтральные и неблагоприятные дни для стрижки в декабре

Помимо благоприятных дней существуют еще и неблагоприятные, а также нейтральные. В таки даты поход к стилисту может обернуться целой чередой проблем с волосами, с формой стрижки и даже можно попасть в руки непрофессионала.

Неблагоприятными считаются 2, 7-8, 26, 30 декабря. Это не самые лучшие дни для стрижки в декабре 2022. Процедуры, проведенные в указанные даты замедлят рост прядей, сделают их тусклыми и ломкими, возможно выпадение и другие проблемы.

К нейтральным датам относят 1, 3, 6, 9-11, 23, 25 декабря. В такие даты выбор пойти в парикмахерскую или нет остается за вами. Стоит помнить, что эти даты не принесут ничего плохого или хорошего волосам. Процедура подарит хорошее настроение и яркие эмоции владелице кудрей, что уже немаловажно.

Поэтому в поиске ответа на вопрос, можно ли подстригать волосы сегодня стоит лишний раз заглянуть в лунный календарь стрижек на декабрь и выбрать подходящий день. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда все хотят выглядеть идеально.

Вам будет интересно:

лунный календарь стрижек лунный календарь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:35

"Сдал" отчим любимой: россияне жестоко казнили девочку-подростка и 6 мужчин на Херсонщине

23:30

Украина должна иметь право бить по российским аэродромам - МИД Латвии

23:20

"Мурашки по коже и слезы на глазах": жительница Херсона рассказала, как ВСУ заходили в городВидео

23:12

Пытаются перегруппироваться: в ВСУ рассказали, что действительно происходит на Кинбурнской косеВидео

23:05

Гороскоп на завтра 30 ноября 2022: Рыбам – суета и работа, а Львам – экономия сил

Реклама
22:43

"Крайне высока": в Минобороны Польши ошарашили заявлением о вероятности участия в войнеВидео

22:33

Лунный календарь стрижек на декабрь 2022: называем лучшие дни для ухода за локонами

22:15

Свет включают на пять-шесть часов: в ДТЭК рассказали, изменится ли ситуация в ближайшее времяВидео

21:36

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

21:35

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидео

21:33

НАТО усилит поддержку Украины и поможет в защите от российских атак - заявление министров

21:27

Вместилось не все: "Мисс-Украина Вселенная" засунула пышный бюст в сетку

21:15

Даже в магазин не нужно идти: 4 способа вернуть кафелю человеческий вид

21:03

Джулия Робертс поделилась редким фото своих близнецов

20:47

"Дискуссия продолжается": в НАТО дали понять, что вопрос о поставках Украине ЗРК Patriot не закрытВидео

20:40

Ядерный шантаж РФ: как Кремль может использовать ЗАЭСмнение

20:26

Больше никакой вони: как избавиться от запаха табака

20:19

"Хотела смудрить, но ступила": предательница Ани Лорак рассказала, кто должен навести порядок в мире

19:53

"Угрозы по графику": к киевлянам обратились с важным сообщением о ракетных ударах РФВидео

19:31

Значительно продвинулись вперед: ВСУ освободили 13 населенных пунктов на ЛуганщинеВидео

Реклама
19:20

Война будет завершена в следующем году нашей победоймнение

18:55

Favbet поддержал забег "Объединенные смелостью" для сбора средств на "Ловца шахедов" реклама

18:32

Срочная помощь от США: стало известно, что вошло в многомиллионный пакет для УкраиныВидео

18:30

Жена Виктора Павлика рассказала про планы на второго ребенка и показала беременное фото

17:52

"Он для меня один и единственный": бывшая жена Потапа сделала неожиданное признание

17:42

Солистка популярной украинской группы рассказала о смерти близкого человека из-за генератора

17:35

СБУ проверит букмекерскую контору 1xBet на связи с Россией

17:33

"Ситуация сложная": свет в Украине могут подавать лишь на 5-6 часов в день - ШмыгальВидео

17:23

Звезда "Вечернего квартала" спародировал, как Лукашенко прятался от "покушения Украины и Польши"

17:08

"Украина - заложница": Кулеба рассказал о жесткой игре Орбана с ЕСВидео

17:00

Во Львове депутаты потребовали запретить работу УПЦ МП

16:51

Звезда реалити-шоу раскрыла подробности страстного романа с принцем Гарри

16:29

РФ устроит ковровые бомбардировки Украины, если Запад не поможет Киеву - бывший главком сил НАТОВидео

16:24

Как избавиться от надоедливого грибка в ванной, который опасен для здоровья

15:59

Будет интернет: по всей стране в "Пунктах несокрушимости" установят Starlink - МинцифрыВидео

15:45

Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухнеВидео

15:43

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

15:41

Есть страшно, а выкинуть жалко: что приготовить из завалявшееся в холодильнике сметаны

15:39

Каминская рассказала правду про отъезд из Украины, и почему не могла чистить картошку как АстафьеваВидео

15:08

Как не остаться без волос: семь типичных ошибок при мытье головы

Реклама
14:52

Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - РезниковВидео

14:52

"Труха вместо мозгов": Ефросинина прошлась по российской телеведущей, которая захотела ехать на фронт

14:50

Переборщила с пластикой: дочь Успенской сделала из себя Алсу

14:43

Известная российская модель снялась с пропагандистской символикой на обложке известного глянца

14:38

Дело 10-ти минут: как сделать так, чтобы телефон меньше разряжался

14:30

Европа все больше и больше закупает российского газа - Financial TimesВидео

14:01

Дорофеева рассказала, как справляется с хейтом из-за своего романа с КацуринымВидео

13:53

Блэкаут в Украине: как обеспечить себя освещением, водой и едойВидео

13:33

Прикрывал отход и был покаран: ВСУ ликвидировали офицера-оккупанта из Белгородской области

13:08

В Литве прокомментировали отмену концертов Лободы и запрет на въезд в страну

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять