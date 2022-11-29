Лунный календарь стрижек на декабрь 2022: называем лучшие дни для ухода за локонами

Лунный календарь стрижек и окрашивания на декабрь 2022 / ua.depositphotos.com

С давних пор считалось, что стричь волосы нужно с учетом фаз Луны. Так они лучше и быстрее растут, выглядят здоровыми и красивыми. Также считалось, что после стрижки в определенные дни прическа будет лучше держать форму. Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года поможет сориентироваться и выбрать наилучший день для похода в парикмахерскую.

Фазы Луны в декабре 2022

Лучшие дни для стрижки в декабре нужно выбирать исходя из фаз естественного спутника Земли:

в период с 1 по 7 декабря Луна будет растущей;

далее полнолуние приходится на 8 декабря;

убывающая Луна будет в период с 9 декабря по 22 декабря;

23 декабря – новолуние;

а с 24 по 31 декабря Луна будет расти.

Обратившись к стилисту в определенный день, вы сможете спрогнозировать эффект от той или иной процедуры. Если хочется быстрее отрастить волосы после легкого подравнивания, то лучше стричься на растущую Луну. Если же нужно сохранить стрижку на долгое время, лучше сходить в парикмахерскую в период убывания светила. В такие дни можно обращаться к бровисту или на эпиляцию. Считается, что эффект продержится дольше за счет медленного роста волос.

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2022

Самыми благоприятными днями для ухода за локонами в этом месяце считаются 5 и 24 декабря. Также лунный календарь стрижек на декабрь советует обращаться к стилисту 4, 5, 12-14, 17, 22, 24, 31. Наведение красоты в эти дни принесет красоту и здоровье волосам.

Если целью похода в парикмахерскую является подравнивание кончиков и в планах продолжить отращивание, то лучше обратиться 4, 5, 14, 24 декабря. В эти дни Луна подарит не только силу волосам, но и быстрый рост.

Избавиться от выпадения прядей, укрепить их и сделать шелковистыми помогут процедуры, проведенные 5, 13, 17 декабря. Подстричься и привлечь деньги в семью можно, если прийти в парикмахерскую 5, 13, 15, 24 числа.

Кроме того, календарь стрижек 2022 советует обращаться к стилистам и косметологам для эффективного окрашивания. Благоприятными днями для окрашивания в декабре 2022 являются 5, 6, 13-15, 24, 28. Краска ляжет ровно, а волосы сохранят свое здоровье.

Нейтральные и неблагоприятные дни для стрижки в декабре

Помимо благоприятных дней существуют еще и неблагоприятные, а также нейтральные. В таки даты поход к стилисту может обернуться целой чередой проблем с волосами, с формой стрижки и даже можно попасть в руки непрофессионала.

Неблагоприятными считаются 2, 7-8, 26, 30 декабря. Это не самые лучшие дни для стрижки в декабре 2022. Процедуры, проведенные в указанные даты замедлят рост прядей, сделают их тусклыми и ломкими, возможно выпадение и другие проблемы.

К нейтральным датам относят 1, 3, 6, 9-11, 23, 25 декабря. В такие даты выбор пойти в парикмахерскую или нет остается за вами. Стоит помнить, что эти даты не принесут ничего плохого или хорошего волосам. Процедура подарит хорошее настроение и яркие эмоции владелице кудрей, что уже немаловажно.

Поэтому в поиске ответа на вопрос, можно ли подстригать волосы сегодня стоит лишний раз заглянуть в лунный календарь стрижек на декабрь и выбрать подходящий день. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда все хотят выглядеть идеально.

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