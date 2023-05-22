Лунный календарь стрижек и красоты на июнь 2023: все самые удачные дни

Лунный календарь стрижек и красоты на июнь 2023. Самые благоприятные даты для новых изменений в июне.

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Календарь стрижек и здоровья на июнь 2023 / Коллаж Главред, фото pixabay

Лунный календарь стрижек, здоровья и красоты на июнь 2023 года. Самые благоприятные дни, когда лучше посетить врача в первый месяц лета 2023 и спланировать поход в салон красоты.

Астролог Юлия Погорельченко поделилась важными датами календаря на июнь с учетом фаз Луны и особенностей их воздействия на организм.

Узнайте в лунном календаре на июнь 2023 все самые благоприятные и неблагоприятные дни для процедур красоты и плановых визитов к врачам.

видео дня

Календарь стрижек на июнь

5 июня - после 10:30 утра по Киеву

6 июня

14 июня

15 июня

с 21 по 23 июня

24 - 25 июня

27 июня - после 14:20 часов по киевскому времени

12, 13, 18 июня 2023 – неблагоприятные дни для стрижки волос. Если верить лунному календарю на июнь 2023, поход к парикмахеру в эти даты не принесет пользы волосам.

"Выбираем растущую луну для длинных волос, а если хотите, чтобы волосы росли медленнее, то убывающая луна", - говорит астролог, пишет Главред.

Календать здоровья и красоты на июнь 2023

Посетить косметолога можно:

5-8 июня

12-17 июня

Лучшие дни для вашего здоровья:

3 июня

6 июня

8 июня

11 мюня

13 - 14 июня

с 17 по 19 июня

26 июня

29 июня

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