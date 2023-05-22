Лунный календарь стрижек и красоты на июнь 2023: все самые удачные дни

Лунный календарь стрижек, здоровья и красоты на июнь 2023 года. Самые благоприятные дни, когда лучше посетить врача в первый месяц лета 2023 и спланировать поход в салон красоты.
Астролог Юлия Погорельченко поделилась важными датами календаря на июнь с учетом фаз Луны и особенностей их воздействия на организм.
Узнайте в лунном календаре на июнь 2023 все самые благоприятные и неблагоприятные дни для процедур красоты и плановых визитов к врачам.
Календарь стрижек на июнь
- 5 июня - после 10:30 утра по Киеву
- 6 июня
- 14 июня
- 15 июня
- с 21 по 23 июня
- 24 - 25 июня
- 27 июня - после 14:20 часов по киевскому времени
12, 13, 18 июня 2023 – неблагоприятные дни для стрижки волос. Если верить лунному календарю на июнь 2023, поход к парикмахеру в эти даты не принесет пользы волосам.
"Выбираем растущую луну для длинных волос, а если хотите, чтобы волосы росли медленнее, то убывающая луна", - говорит астролог, пишет Главред.
Календать здоровья и красоты на июнь 2023
Посетить косметолога можно:
- 5-8 июня
- 12-17 июня
Лучшие дни для вашего здоровья:
- 3 июня
- 6 июня
- 8 июня
- 11 мюня
- 13 - 14 июня
- с 17 по 19 июня
- 26 июня
- 29 июня
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