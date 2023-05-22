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Лунный календарь стрижек и красоты на июнь 2023: все самые удачные дни

Мария Тупик
22 мая 2023, 15:40 обновлено 22 мая, 15:57
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Лунный календарь стрижек и красоты на июнь 2023. Самые благоприятные даты для новых изменений в июне.
Календарь стрижек и здоровья на июнь 2023
Календарь стрижек и здоровья на июнь 2023 / Коллаж Главред, фото pixabay

Лунный календарь стрижек, здоровья и красоты на июнь 2023 года. Самые благоприятные дни, когда лучше посетить врача в первый месяц лета 2023 и спланировать поход в салон красоты.

Астролог Юлия Погорельченко поделилась важными датами календаря на июнь с учетом фаз Луны и особенностей их воздействия на организм.

Узнайте в лунном календаре на июнь 2023 все самые благоприятные и неблагоприятные дни для процедур красоты и плановых визитов к врачам.

видео дня

Календарь стрижек на июнь

  • 5 июня - после 10:30 утра по Киеву
  • 6 июня
  • 14 июня
  • 15 июня
  • с 21 по 23 июня
  • 24 - 25 июня
  • 27 июня - после 14:20 часов по киевскому времени

12, 13, 18 июня 2023 – неблагоприятные дни для стрижки волос. Если верить лунному календарю на июнь 2023, поход к парикмахеру в эти даты не принесет пользы волосам.

"Выбираем растущую луну для длинных волос, а если хотите, чтобы волосы росли медленнее, то убывающая луна", - говорит астролог, пишет Главред.

Календать здоровья и красоты на июнь 2023

Посетить косметолога можно:

  • 5-8 июня
  • 12-17 июня

Лучшие дни для вашего здоровья:

  • 3 июня
  • 6 июня
  • 8 июня
  • 11 мюня
  • 13 - 14 июня
  • с 17 по 19 июня
  • 26 июня
  • 29 июня

Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:

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