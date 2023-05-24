Лунный календарь на июнь 2023: в какой день июня нельзя принимать решений

Лунный календарь июня будет щедрым на благоприятные дни лунного цикла, которые помогут удачно изменить имидж и принять важные решения.

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Лунный календарь на июнь 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Лунный календарь на июнь 2023 покажет, в какие дни лучше остаться дома и отдохнуть, а когда планировать и совершать поступки.

Фазы Луны в июне 2023

Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.

Растущая Луна – 1-3 июня, 19-30 июня

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Полнолуние – 4 июня

Убывающая Луна – 5-17 июня

Новолуние – 18 июня

Лунный календарь на июнь - благоприятные дни

Все важные дела лучше планировать на такие дни:

1,2, 3, 15, 20-30 июня – важные дела, поездки, путешествия.

6, 15, 19-22, 24, 27, 29 июня – можно стричь и красить волосы.

23 июня – наиболее благоприятный день для заключения брака, свадеб, венчания.

Лунный календарь на июнь 2023 – неблагоприятные дни

11, 12, 17 июня – дни, когда не стоит принимать важных решений, совершать судьбоносные действия и планировать свою жизнь.

4, 13, 14, 17 июня – неудачные, неблагоприятные и слабые дни. Они энергетически не подходят ни для каких дел, особенно для свадеб.

4 июня – Полнолуние, день, когда стоит спокойно отдохнуть дома, он неблагоприятен для любых мероприятий и задач.

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