Лунный календарь на июнь 2023: в какой день июня нельзя принимать решений

Лунный календарь на июнь 2023 покажет, в какие дни лучше остаться дома и отдохнуть, а когда планировать и совершать поступки.
Фазы Луны в июне 2023
Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.
Растущая Луна – 1-3 июня, 19-30 июня
Полнолуние – 4 июня
Убывающая Луна – 5-17 июня
Новолуние – 18 июня
Лунный календарь на июнь - благоприятные дни
Все важные дела лучше планировать на такие дни:
1,2, 3, 15, 20-30 июня – важные дела, поездки, путешествия.
6, 15, 19-22, 24, 27, 29 июня – можно стричь и красить волосы.
23 июня – наиболее благоприятный день для заключения брака, свадеб, венчания.
Лунный календарь на июнь 2023 – неблагоприятные дни
11, 12, 17 июня – дни, когда не стоит принимать важных решений, совершать судьбоносные действия и планировать свою жизнь.
4, 13, 14, 17 июня – неудачные, неблагоприятные и слабые дни. Они энергетически не подходят ни для каких дел, особенно для свадеб.
4 июня – Полнолуние, день, когда стоит спокойно отдохнуть дома, он неблагоприятен для любых мероприятий и задач.
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