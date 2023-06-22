Лунный календарь на июль 2023: в какой день июля нельзя ничего покупать

Лунный календарь июля будет щедрым на благоприятные дни лунного цикла, которые помогут удачно запланировать дальнейшие действия и что-то купить.

https://news.glavred.info/lunnyy-kalendar-na-iyul-2023-v-kakoy-den-iyulya-nelzya-nichego-pokupat-10479943.html Ссылка скопирована

Лунный календарь на июль 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Лунный календарь на июль 2023 покажет, в какие дни лучше остаться дома и отдохнуть, а когда планировать и совершать поступки.

Фазы Луны в июле 2023

Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.

Растущая Луна – 1-2 июля, 18-31 июля

видео дня

Полнолуние – 3 июля

Убывающая Луна – 4-16 июля

Новолуние – 17 июля

Лунный календарь на июль - благоприятные дни

Все важные дела лучше планировать на такие дни:

1, 3-8, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31 июля – важные дела, поездки, путешествия.

1, 2, 3, 12, 15-16, 19-31 июля – можно стричь и красить волосы, лечиться.

23, 28, 29, 30 июля – наиболее благоприятные дни для заключения брака, свадеб, венчания.

Лунный календарь на апрель 2023 – неблагоприятные дни

3, 17 июля – дни, когда не стоит принимать важных решений, совершать покупки, судьбоносные действия и планировать свою жизнь.

3, 14, 17 июля – неудачные, неблагоприятные и слабые дни. Они энергетически не подходят ни для каких дел, особенно для свадеб.

3 июля – Полнолуние, день, когда стоит спокойно отдохнуть дома, он неблагоприятен для любых мероприятий и задач.

Также вам может быть интересно: