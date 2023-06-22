Лунный календарь на июль 2023: в какой день июля нельзя ничего покупать

Лунный календарь на июль 2023 покажет, в какие дни лучше остаться дома и отдохнуть, а когда планировать и совершать поступки.
Фазы Луны в июле 2023
Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.
Растущая Луна – 1-2 июля, 18-31 июля
Полнолуние – 3 июля
Убывающая Луна – 4-16 июля
Новолуние – 17 июля
Лунный календарь на июль - благоприятные дни
Все важные дела лучше планировать на такие дни:
1, 3-8, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31 июля – важные дела, поездки, путешествия.
1, 2, 3, 12, 15-16, 19-31 июля – можно стричь и красить волосы, лечиться.
23, 28, 29, 30 июля – наиболее благоприятные дни для заключения брака, свадеб, венчания.
Лунный календарь на апрель 2023 – неблагоприятные дни
3, 17 июля – дни, когда не стоит принимать важных решений, совершать покупки, судьбоносные действия и планировать свою жизнь.
3, 14, 17 июля – неудачные, неблагоприятные и слабые дни. Они энергетически не подходят ни для каких дел, особенно для свадеб.
3 июля – Полнолуние, день, когда стоит спокойно отдохнуть дома, он неблагоприятен для любых мероприятий и задач.
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