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Лунный календарь на февраль 2023: в какие дни стоит быть особенно осторожным

3 февраля 2023, 07:01
Лунный календарь поможет так спланировать месяц, чтобы удача удвоилась, а опасность миновала.
Луна
Лунный календарь на февраль 2023 / УНИАН

Какие дни лунного цикла предостерегают от неправильных поступков, а какие станут благоприятными для новых свершений – в материале Главреда.

Фазы Луны в феврале:

Растущая луна – 1-4 февраля, 21-28 февраля.

Полная Луна – 5 февраля.

Убывающая Луна – с 6-19 февраля.

Нова Луна – 20 февраля.

Благоприятные дни в феврале 2023.

  • 3, 9, 10, 14, 17 – можно сменить деятельность и работу
  • 18, 21 – хорошие дни для путешествий и посещения новых мест

Неблагоприятные дни в феврале

4, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 числа.

В эти дни не стоит венчаться, делать домашние дела, менять работу, отправлять в поездки, ссориться и заниматься спортом.

Все остальные дни месяца считаются нейтральными.

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