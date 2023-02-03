Лунный календарь на февраль 2023: в какие дни стоит быть особенно осторожным

Лунный календарь поможет так спланировать месяц, чтобы удача удвоилась, а опасность миновала.
Какие дни лунного цикла предостерегают от неправильных поступков, а какие станут благоприятными для новых свершений – в материале Главреда.
Фазы Луны в феврале:
Растущая луна – 1-4 февраля, 21-28 февраля.
Полная Луна – 5 февраля.
Убывающая Луна – с 6-19 февраля.
Нова Луна – 20 февраля.
Благоприятные дни в феврале 2023.
- 3, 9, 10, 14, 17 – можно сменить деятельность и работу
- 18, 21 – хорошие дни для путешествий и посещения новых мест
Неблагоприятные дни в феврале
4, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 числа.
В эти дни не стоит венчаться, делать домашние дела, менять работу, отправлять в поездки, ссориться и заниматься спортом.
Все остальные дни месяца считаются нейтральными.
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Автор: Елизавета Бельмас