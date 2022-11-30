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Лунный календарь на декабрь 2022: благоприятные и опасные дни месяца

30 ноября 2022, 14:48

Расскажем, когда лучше лечиться, совершать покупки и создавать семью, а когда – отложить все дела.

Лунный календарь на декабрь 2022
Лунный календарь на декабрь 2022 / ua.depositphotos.com

Осень уходит и уступает место зиме. Первые заморозки, снегопады и холодные ветра вступают в свои права. Однако это не отменяет фазы Луны и зависимость от них всего живого. Лунный календарь на декабрь 2022 года расскажет, в какие дни можно привлечь богатство и достаток, когда можно сыграть свадьбу или начать собственное дело. А также вы узнаете, в какие дни лучше не высовываться и не проявлять инициативы.

Узнать, что приготовили звезды на первый месяц зимы для всех знаков Зодиака можно в материале "Гороскоп на декабрь 2022 для всех знаков Зодиака: Тельцам – финансовые успехи, а Весам – фриланс".

Фазы Луны в декабре 2022

Небесный спутник нашей планеты предстанет во всех фазах в такие дни:

  • растущая Луна – 1-7 декабря, 24-31 декабря;
  • убывающая Луна – 9-22 декабря;
  • полнолуние – 8 декабря;
  • молодая Луна 23 декабря.

Исходя из этих данных можно планировать процедуры по уходу за собой, например, стрижки по лунному календарю, поход к косметологу, лечение. А также можно выбрать благоприятное время для поиска работы, собеседования, открытия своего дела и других начинаний. Далее мы расскажем, в какие дни чем лучше заняться, чтобы месяц прошел успешно.

Лунный календарь: благоприятные и неблагоприятные дни

Важные дела лучше всего планировать на дни, когда для этого будут благоприятные условия. Такие условия могут сложиться только в определенные дни месяца, когда небесное светило находится в определенной фазе.

Наиболее благоприятными днями лунный календарь на декабрь 2022 считает даты 6-7, 24, 26-26, 29 декабря. В эти дни дела будут идти отлично. Удачными будут и такие даты 5-7, 10, 11, 13, 15, 20, 21, 24, 26, 27, 29 декабря. В указанные даты благодаря Луне создается положительная энергетика для решения всех вопросов.

Однако стоит помнить, что первый месяц зимы обещает быть непростым из-за особого положения планет. Сначала будет наблюдаться период ретроградного Марса, а затем ретроградным станет Меркурий. Такой период продлится до середины января.

При этом 8 декабря Полнолуние в Близнецах и неблагоприятный день для любых дел. 23 декабря Новолуние в Козероге, нейтральный день. Неблагоприятные дни месяца - 1, 3, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 29 лунные сутки.

Лунный календарь на декабрь 2022: время для лечения и процедур красоты

Несмотря на ретроградность планет в течение месяца можно и нужно воспользоваться услугами стилистов, парикмахеров и косметологов. Для этого будут подходящие даты.

Так, лунный календарь стрижки волос на декабрь 2022 говорит, что к мастеру нужно обратиться 4 (после 13:40), 5, 6, 13 (до 17:55), 14 (после 10:45), 15, 17, 18, 24. Нейтральными днями будут 7 (до 15:10), 8 (после 15:45), 21, 25, 26. Неблагоприятными - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31.

Уход за кожей лица и поход к косметологу лунный календарь на декабрь 2022 советует осуществить 17, 18, 19, 20, 21, 22. Маникюр и педикюр лучше всего пройдет 23 и 24 декабря.

Лунный календарь: лечение, покупки, создание семьи

Если у вас запланирована операция, лечение зубов или их удаление, визит к врачу, то лучше перенести его на следующие даты:

  • хирургические операции – 1, 2, 4-6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 27,31;
  • удаление и лечение зубов - 10, 11, 17-20, 10-21, 25, 26;
  • зачатие ребенка - 1-3, 5-8, 10-14, 16-18, 20-23, 25-31.

Для проведение крупных покупок, сделок, заключения брака также есть хорошие дни. Если планируется покупать квартиру, дом или машину, лучше всего сделку перенести на такие даты - 1-3, 5, 7, 20, 28, 31. Бракосочетание и венчание пройдут успешно 4, 5, 25, 29 и 30.

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