Лунный календарь на август 2023: в какой день августа нельзя лечиться и жениться

Лунный календарь на август 2023 покажет, в какие дни лучше не принимать решений и не строить планов, а когда совершать запланированное и осуществлять покупки.
Фазы Луны в августе 2023
Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.
Растущая Луна – 17-29 августа
Полнолуние – 1 августа
Убывающая Луна – 2-15 августа
Новолуние – 16 августа
Лунный календарь на август - благоприятные дни
Все важные дела лучше планировать на такие дни:
2-4, 6, 9-10, 18-20, 23, 29-30 августа – важные дела, поездки, путешествия.
2-4, 9-15, 25-30 августа – можно стричь и красить волосы, лечиться.
2-4, 7, 12, 14, 21, 30 августа– наиболее благоприятные дни для заключения брака, свадеб, венчания.
Лунный календарь на август 2023 – неблагоприятные дни
8, 24, 31 августа – дни, когда не стоит принимать важных решений, совершать покупки, судьбоносные действия и планировать свою жизнь.
1, 16 августа – неудачные, неблагоприятные и слабые дни. Они энергетически не подходят ни для каких дел, особенно для свадеб.
В Полнолуние и вовсе стоит спокойно отдохнуть дома, этот день неблагоприятен для любых мероприятий и задач.
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