Лунный календарь на август 2023: в какой день августа нельзя лечиться и жениться

Лунный календарь августа будет щедрым на благоприятные дни лунного цикла, которые помогут удачно запланировать дальнейшие действия и важные мероприятия.

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Лунный календарь на август 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Лунный календарь на август 2023 покажет, в какие дни лучше не принимать решений и не строить планов, а когда совершать запланированное и осуществлять покупки.

Фазы Луны в августе 2023

Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.

Растущая Луна – 17-29 августа

видео дня

Полнолуние – 1 августа

Убывающая Луна – 2-15 августа

Новолуние – 16 августа

Лунный календарь на август - благоприятные дни

Все важные дела лучше планировать на такие дни:

2-4, 6, 9-10, 18-20, 23, 29-30 августа – важные дела, поездки, путешествия.

2-4, 9-15, 25-30 августа – можно стричь и красить волосы, лечиться.

2-4, 7, 12, 14, 21, 30 августа– наиболее благоприятные дни для заключения брака, свадеб, венчания.

Лунный календарь на август 2023 – неблагоприятные дни

8, 24, 31 августа – дни, когда не стоит принимать важных решений, совершать покупки, судьбоносные действия и планировать свою жизнь.

1, 16 августа – неудачные, неблагоприятные и слабые дни. Они энергетически не подходят ни для каких дел, особенно для свадеб.

В Полнолуние и вовсе стоит спокойно отдохнуть дома, этот день неблагоприятен для любых мероприятий и задач.

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