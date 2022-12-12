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Лунный календарь на 2023: благоприятные и неблагоприятные дни года

12 декабря 2022, 17:45
Расскажем, в какие дни лучше начинать важные проекты и дела, а когда лучше остаться дома.
Лунный календарь 2023
Лунный календарь 2023 / ua.depositphotos.com

Осталось совсем немного до наступления Нового года. Украинцы строят планы и мечтают, ставят цели. Лунный календарь на 2023 год поможет сориентироваться и найти благоприятные дни для лечения, стрижки, проведения операции или получения новой должности, открытия собственного дела.

Лунный календарь - январь 2023 года

Полнолуние в первом месяце наступившего года приходится на 7 января. Новая Луна – на 21 января, 15 и 28 января – первая и третья четверти светила. В период 1-6 января Луна будет расти. В эти дни Луна пройдет три знака Зодиака Телец, Близнецы и Рак.

С 8 января и до 14 января Луна будет убывающей. В этот период она пройдет созвездия Рака, Льва, Девы и войдет в Весы.

Благоприятные дни: 2, 3,5, 19, 22, 31 января. В эти дни можно начинать любое дело, и оно завершится успехом. Неблагоприятными днями считаются – 7, 16 и 17 января.

Лунный календарь - февраль 2023 года

Полная Луна в феврале придется на 5 число, растущая будет 1-4 февраля и 21-28 числа, убывающая – 6-19 число. Новолуние приходится на 20 февраля.

Благоприятные дни месяца – 10, 21 и 26 февраля. В эти дни лунный календарь на 2023 советует начинать самые важные дела. Результат будет отличным.

Неблагоприятные дни – 5, 12 и 13 февраля. В эти дни энергия Луны оказывает максимальное воздействие на эмоциональной состояние людей.

Лунный календарь - март 2023

Месяц начнется с фазы растущей Луны – 1-6 марта. Полнолуние в первый месяц весны приходится на 7 марта. Убывать небесное светило будет в период с 8 марта до 20. Новолуние 21 числа. И снова растущая Луна придется на 22-31 число.

Благоприятными днями первого весеннего месяца станут числа 8, 9 и 14, 23, а также 24 и 26 числа.

Неблагоприятные дни – 7. Луна может вызвать нервозность, нервное напряжение, необъяснимое волнение, которые скажутся на самочувствии.

Лунный календарь - апрель 2023

Фазы Луны в этом месяце будут повторять предыдущий. В первых числах светило будет расти, а 6 апреля – Полнолуние. Лунный календарь на 2023 год рассказывает, когда Луна будет убывать (7-19 апреля). Новолуние в апреле придется на 20 апреля, а растущим будет светило в период 21-30 апреля.

Наиболее благоприятными днями апреля лунный календарь на 2023 год считает 10, 21 и 30 апреля. Энергетика светила в эти дни будет наиболее активной и поможет выполнить самые важные дела.

Неблагоприятными днями считаются 8,19 и 28 апреля. В эти дни лучше не начинать ничего нового и не планировать будущее. Все важные дела лучше отложить на другие дни.

Лунный календарь 2023 - май

Растущая фаза Луны с конца апреля продолжится до 4 мая. Полнолуние в этом месяце ожидается 5 числа. Убывающей Луна станет с 6 мая и до 18. 19 мая – Новолуние, а 20-31 мая небесное светило снова начнет рост.

Наиболее благоприятными днями третьего месяца весны станут 20, 29 и 30 мая. Энергетика Луны в эти три дня оказывает положительное влияние на все. Поэтому стоит вспомнить о своих самых важных делах и сделать шаг.

Наиболее неблагоприятными днями будут 5, 15 и 16 мая. На эти дни лучше не планировать лечебные процедуры, новые дела и проекты.

Лунный календарь 2023 - июнь

Месяц, как всегда, начнется с растущей Луны. Уже 4 июня наступит Полнолуние. С 5 июня по 17 число светило будет убывающим, а новолуния следует ожидать не ранее 18 июня. Небесное светило снова пойдет в рост к концу месяца – с 19-30 июня.

Наиболее благоприятными датами первого месяца лета лунный календарь 2023 считает 8, 19 и 24 июня. В эти дни все будет даваться легко и играючи. Поэтому стоит запланировать важные дела, сложные процедуры.

Самыми неблагоприятными днями станут 11, 12, 17 июня. Эти даты лучше пометить красным цветом в календаре и отложить все дела на потом.

Лунный календарь 2023 - июль

В начале месяца растущая Луна будет только 1 и 2 июля. Полнолуние плавно перемещается на 3 июля. После этого светило начнет убывать 4-16 июля. Новолуния нужно ждать к 17 июлю. Растущей Луна станет 18-31 числа.

Благоприятными дня июля, когда все дела будут иметь успех считаются 1, 4, 8, 18, 24 июля. В эти даты можно менять имидж, проводить операции и даже открывать собственное дело.

Нельзя ничего планировать на 3, 10 и 11 июля. Эти даты будут неблагоприятными для любых дел.

Лунный календарь 2023 - август

Третий месяц лета – один из редких периодов лунного календаря 2023, когда в календарном месяце можно дважды встретить полнолуние. 1 августа – Полнолуние. Далее светило будет убывать 2-15 августа. Новолуние придется на 16 августа, а далее сменится ростом. Растущая Луна – 17-30 августа. 31 августа – Полнолуние.

Наиболее благоприятными днями будут 2, 3, 17, 21, 22.

Неблагоприятными днями августа будут 11, 14, 15.

Лунный календарь - сентябрь 2023

Убывающее светило будет в период с 1-14 сентября. Новолуние – 15 числа. Растущая Луна – 16-28, Полнолуние – 29 сентября. Убывающая Луна – 30 число.

Наиболее благоприятными днями месяца лунный календарь 2023 обещает сделать 5, 15, 16, 20, 21.

Неблагоприятные дни – 7, 8, 11, 13.

Лунный календарь 2023 – октябрь

Убывать светило продолжит с 1 октября по 13 число. Новолуние лунный календарь 2023 наблюдаться 14 сентября. Растущим светило будет в период с 15 по 27 число. Полнолуние придется на 28 октября. Убывающей Луна станет 29-31 числа.

Благоприятные дни месяца – 4, 15, 19, 20.

Неблагоприятные дни – 6-10 октября, 28.

Лунный календарь 2023 – ноябрь

Естественный спутник Земли будет убывать 1-12 ноября. Новолуние – 13 ноября. Лунный календарь на 2023 год обещает растущую Луну 14-26 числа. Полнолуние – 27 ноября. Убывающей Луна станет в период 28-30 числа.

Благоприятные дни – 3, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 23 и 26 число.

Неблагоприятные дни месяца – 5, 6, 8 числа.

Лунный календарь 2023 – декабрь

Последний месяц года начнется с убывающей Луны – 1-12 числа. Новолуние придется на 13 декабря. Расти небесное светило начнет 14-26 декабря. Полнолуние – 27 декабря. Убывающая Луна – 28-31 декабря.

Благоприятные дни – 13, 17, 18, 19, 23.

Неблагоприятные дни – 1, 5, 27, 30.

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