Лунный календарь 26 декабря 2023: спутник укажет, можно ли стричься и краситься в этот день

Любые соглашения или сделки, заключенные в этот день, сулят успех.

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Лунный календарь на 26 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (majafelina, guzmanramos90)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 26 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

26 декабря - растущая Луна. С 14:36 - 15-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 26 декабря

Четырнадцатый лунный день считается наиболее сильным и благоприятным в месяце, считается одним из наиболее удачных. В этот период особенно актуальны энергичные и решительные действия. Начиная этот день, открывается возможность начать важные предприятия, и успех сопутствует всем начинаниям. Пропустить этот день не стоит — он идеально подходит для запуска значимых проектов, и следующая подобная возможность появится только через месяц!

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Влияние Луны 26 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Повышенная трудовая активность в этот лунный день чрезвычайно полезна. Трудитесть, трудитесть и еще раз трудитесть — это ключ к успеху. Презентация идей или предложений, деление планов с окружающими — такая активность может привести к переходу на качественно новый уровень: повышению по службе, увеличению зарплаты, наградам, признанию и новым выгодным связям. Отличный день для карьерного роста и предпринимательства. Любые соглашения или сделки, заключенные в этот день, сулят успех. Это один из наилучших моментов для решения финансовых вопросов. Также благоприятен для сыщиков: преступления, совершенные в этот день, легко раскрываются.

Здоровье: Все болезни проходят легко без серьезных последствий. Рекомендуется уменьшить потребление жидкости, поскольку любая из нее может вызвать нарушения в организме. "Сухое" голодание может быть полезным. Миндаль и соленые продукты рекомендуются, а от горького и сладкого лучше воздержаться. Воздействие музыки благотворно.

Стрижка волос: Воздержитесь от стрижки волос в этот лунный день, так как это может негативно сказаться на внутреннем равновесии. Однако незначительные изменения цвета волос вполне допустимы и могут способствовать успеху. Оттеночные шампуни могут пригодиться!

Отношения и брак: В этот день отлично удаются общения на всех уровнях — с друзьями, близкими, любимыми, родственниками, коллегами, партнерами, начальниками, подчиненными, знакомыми и даже незнакомыми. Люди настроены решительно и готовы к переменам — используйте этот период на максимум. Пятнадцатый лунный день не рекомендуется для заключения браков, судебных дел и разводов. На первый взгляд все может пройти успешно, но возможны негативные последствия.

Сон в ночь с 25 на 26 декабря

Относитесь к снам с умеренностью, не придавая им чрезмерного значения.

Совет на 26 декабря по лунному календарю

Прогоните грусть, тоску и плохое настроение, не тратя времени, и займитесь делами. Важно избегать перегрузки зрения и излишнего использования духов и других ароматов.

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