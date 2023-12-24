Лунный календарь 25 декабря 2023: почему спутник не советует в этот день куда-то путешествовать

День подходит для работы, обучения и деловых контактов, хотя вряд ли что-то важное произойдет.

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Лунный календарь на 25 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (violetcontrast, boeing737fanpage)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 25 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

25 декабря - растущая Луна. С 13:58 - 14-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 25 декабря

Могут возникнуть старые трудности, но стоит рассматривать их спокойно. После разрешения проблем вы получите новые силы для обновления своей жизни. В этот день легко избавиться от бремени прошлого, если оно давит на вас и мешает вам жить.

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Влияние Луны 25 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: День подходит для работы, обучения и деловых контактов, хотя вряд ли что-то важное произойдет. В единстве с коллегами вы действуете правильно, и ваше начальство вас поймет. Обсуждайте возможные решения текущих проблем. Если у вас есть планы на важное дело, лучше отложите его реализацию на более благоприятное время. Тем не менее, не забрасывайте начатые ранее дела. День подходит для решения вопросов финансов и покупок.

Здоровье: Происходят процессы омоложения организма. Будет полезно уделить внимание себе: посетить СПА-салон, сауну, воспользоваться косметическими средствами и употребить полезные продукты. Считается, что в этот день лекарства действуют особенно эффективно.

Стрижка волос: Отличное время для похода к парикмахеру. Стрижка придаст вашему облику свежесть и привлекательность, и, возможно, даже принесет удачу..

Отношения и брак: Поддерживайте спокойствие и доброжелательность. Возможны нерешенные проблемы, но не стоит акцентировать внимание на них и разбираться в отношениях. Энергия дня не благоприятна для конфликтов. Считается, что этот день не лучший для заключения брака. Он также не рекомендуется для крупных начинаний и путешествий, так как существует риск разочарования и потерь. Особенно не подходит для серьезных предприятий и действий в одиночку.

Сон в ночь с 24 на 25 декабря

Как правило, сны, увиденные в этот день, сбудутся.

Совет на 25 декабря по лунному календарю

Не самый удачный момент для осуществления значимых начинаний и путешествий, так как существует риск столкнуться с потерями и разочарованиями. Этот день не подходит для серьезных предприятий, особенно тех, что реализуются в одиночку.

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