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Лунное затмение 8 ноября: по кому оно проедется катком, а кому принесет счастье и успех

5 ноября 2022, 05:56

Астролог Влад Росс предостерег, что ноябрьское лунное затмение может принести человечеству катастрофу – начало ядерной войны.

Астролог Влад Росс предупредил об опасностях затмения 8 ноября
Астролог Влад Росс рассказал, чего ждать от лунного затмения 8 ноября 2022 года / Коллаж УНИАН, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Ноябрьское лунное затмение покажет, будет ли мир существовать в его нынешнем виде или превратится в ядерный пепел. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Лунное затмение случится 8 ноября, а его пик придется на 13:02 по Киеву. По словам астролога, это будет "апокалиптическое затмение".

"В этот раз затмение может принести цунами, большие взрывы и даже применение ядерного оружия. Могут быть уничтожены Лондон, Вашингтон, Нью-Йорк, Амстердам, Варшава, Киев и другие большие города. Для других украинских городов – Львова, Николаева, Днепра и Харькова – также есть такая угроза", – отметил Влад Росс.

Больше всего астролог обеспокоен большой вероятностью того, что начнется ядерная война, а ядерные удары будут нанесены по Украине.

"В дни вблизи затмения возможно что угодно, поскольку в эпицентре всего этого будет находиться его величество Плутон, а в натальной карте Украины к нему будет делать жесткий аспект Уран. Потому, начавшись здесь, в Украине, ядерная война может разыграться до немыслимых масштабов. И все это будет связано с ноябрьским апокалиптическим затмением", – предостерег Росс.

Впрочем, астролог добавил, что "звезды склоняют, а не обязывают", потому остается вероятность, что катастрофы удастся избежать.

"Как бы там ни было, но это затмение однозначно коренным образом изменит всю историю мира. Оно принесет нам понимание того, что может быть дальше. По крайней мере, чувство свободы, открытых возможностей и победы благодаря этому затмению у нас вполне может появиться", – считает Влад Росс.

Астролог подчеркнул, что ноябрьское лунное затмение может ознаменоваться как страшными событиями для Украины и мира, так и положительными переменами.

"Происходит саросный цикл, связанный с группой затмений – 25 октября и 8 ноября. Ровно 18 лет назад Ющенко пришел к власти на таком же саросе, который сейчас происходит, и тогда победила Оранжевая революция. Вместе с тем, ровно 18 лет назад было и большое цунами, которое уничтожило 250 тысяч человек. Вот и сейчас может разразиться такое же цунами, способное уничтожить миллиард или два людей, либо же мир накроет ядерное цунами", – отметил Влад Росс.

Астролог добавил, что если мир когда-то и будет уничтожен, то это, скорее всего, произойдет под влиянием затмения в знаке смерти – Скорпионе.

"Нынешнее лунное затмение как раз и будет происходить в Скорпионе, поэтому оно кардинальным образом изменит всех нас как в лучшую, так и в худшую сторону", – прогнозирует Росс.

Астролог считает, что влияние лунного затмения 8 ноября – в большей мере негативное, но и позитивное немного тоже – ощутят на себе четыре знака зодиака.

"Речь идет о знаках неподвижного креста: Скорпионе, Тельце, Льве и Водолее. На голову Водолея и Тельца посыплется больше всего шишек от этого затмения. Для Скорпиона затмение может создать катастрофичную ситуацию, однако даже в такой ситуации он может получить выигрыш. Льва также ждет напряженный период. Этим четырем знакам, с одной стороны, что-то может удаваться кардинально изменить в своей жизни, но, если они не захотят это делать и от чего-то отказываться, то по ним будет нанесен мощный удар", – рассказал Влад Росс.

А вот три знака зодиака, по словам астролога, могут рассчитывать на благосклонность ноябрьского затмения, поскольку им оно принесет удачу.

"Козерогу будет хорошо в ноябре и в дни затмения, хотя в начале месяца все будет очень непросто. Рыбам это затмение пойдет впрок и будет для них очень благоприятным. Стрельцу затмение упрочнит любовь, благосостояние и откроет дополнительные финансовые возможности, особенно в конце месяца. Поясню: затмение будет проигрываться, как минимум, месяц от его появления на небе, то есть с 8 ноября до 8 декабря. Так что на Стрельца затмение повлияет самым хорошим образом в конце ноября и начале декабря", – прогнозирует Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на ноябрь 2022 года и рассказал, почему месяц рискует стать апокалиптическим. Кроме того, Влад Росс в подробном гороскопе на ноябрь-2022 для всех знаков зодиака назвал лузеров и счастливчиков месяца.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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