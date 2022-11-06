Лунное затмение 8 ноября готовит большие сюрпризы: названы счастливчики и лузеры

Что принесет лунное затмение 8 ноября всем знакам зодиака / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Лунное затмение 8 ноября 2022 года будет в шестнадцатом градусе Тельца и принесет много сюрпризов, поскольку в этом же градусе будет Уран - планета революции, непредсказуемости, неожиданных событий. Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, чего ждать всем знакам зодиака.

По словам специалиста, ощутить действие лунного затмения можно и за несколько дней до даты его начала, так и через месяц после.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Овнов

Овнов могут ждать как положительные, так и отрицательные перемены. Если вы потеряете работу, то вскоре найдете новую. Может исчезнуть источник дохода или изменится сумма, которую вы получали. Некоторые Овны начнут работать дистанционно или онлайн.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Тельцов

Особенно сильно это лунное затмение почувствуют именно Тельцы. Благодаря Урану вы избавитесь от обязательств, которые над вами тяготели. Например, вы избавитесь от долгов, кредитов, закроете бизнес, разорвете отношения, которые ни к чему не вели. В результате жизнь Тельцов изменится к лучшему. Уран избавит вас от всего, что мешает вам идти вперед по жизни.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Близнецов

Что-то тайное станет явным, прояснятся события из прошлого, о которых вы давно забыли.

Некоторых Близнецов ждут "дальние земли" - у вас есть шанс получить работу за границей. У представителей знака изменится круг общения, вы избавитесь от людей, которые делают вас несчастными. Лунное затмение 8 ноября 2022

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Раков

Раки получат результаты от проделанной работы. Это может быть как финансовая прибыль, так и признание или предложение. Результат Раков может очень сильно удивить. Вы получите шанс, которого не ожидали. Изменится источник дохода или способ зарабатывания денег.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Львов

Львам лунное затмение принесет перемены на работе. Например, изменится руководитель, коллектив. Компания может закрыться. Некоторые могут сменить профессию.

В романтических отношениях - смена статуса. Вы получите предложение руки и сердца, решите жить вместе, вывести отношения на новый уровень.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Дев

Девы найдут себя и поймут, чем они хотят заниматься. Возможно вы решите освоить новую профессию.

Представители знака могут начать иностранный язык, будут заниматься документами, связанными с переездом в страну или с получением гражданства.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Весов

Весам стоит готовиться к неожиданному и резкому процессу, связанному с финансами. Например, бизнес-партнер резко выйдет из дела и вам нужно будет заниматься разделом. Могут внезапно прийти инвестиции. У некоторых Весов может быть прибыль, но скорее всего ожидаются потери, так как Венера находится не в очень удачном положении.

Стоит опасаться травм и аварий, предупредил гороскоп.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Скорпионов

Затмение затронет сферу отношений с другими людьми. Может случиться, брак/развод, неожиданное расставание, новость об измене.

В деловом партнерстве также неожиданные перемены. Стоит опасаться ссоры и скандала с клиентами, коллегами. Есть риск потери денег.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Стрельцов

Стрельцы могут получить неожиданное предложение по работе. Вы можете начать заниматься тем, чего вы никогда не делали. Поменяются условия работы, изменится начальство. Некоторых Стрельцов ждет командировка. Придется срочно получить новые навыки, чтобы удержаться на работе.

Очень удачное время для того, чтобы избавиться от плохих привычек.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Козерогов

Ждите сюрпризов в романтических отношениях. Случится то, чего вы не ждали. Многие Козероги могут получить предложение руки и сердца или неожиданно забеременеть. В минусе затмение может дать новость об измене.

Также Козерогам стоит готовиться к неожиданной или шокирующей новости о детях.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Водолеев

Водолеев удивит новость, связанная с членами семьи. Может открыться тайна.

Водолеи могут решить сменить фамилию, поссориться с родными и съехать, чтобы жить отдельно. Астролог советует избегать конфликтов, потому что скорее всего ссора недопонимание продлится очень долго.

Лунное затмение 8 ноября 2022 для Рыб

У Рыб может резко и неожиданно поменяться круг общения. Стоит опасаться с ссор с подругами. Конфликты приведут к тому, что эти люди надолго уйдут из вашей жизни.

Есть риск аварий и травм, предупредила астролог.

Рыбы могут заняться чем-то, что очень круто изменит их жизнь.

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