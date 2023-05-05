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Лунное затмение 5 мая: Влад Росс рассказал, для каких знаков оно будет судьбоносным

Олег Макаров
5 мая 2023, 13:59
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Астролог Влад Росс назвал знаки, которым лунное затмение принесет перемены к лучшему.
Астролог Влад Росс рассказал, каким знакам затмение 5 мая принесет проблемы и сложности
Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, которым лунное затмение в мае принесет удачу / Коллаж Главред, unsplash.com

Полутеневое лунное затмение, которое можно будет наблюдать 5 мая с 17:14 по киевскому времени, на жизнь нескольких знаков зодиака окажет большое влияние, правда, не всегда благоприятное. Астролог Влад Росс в эксклюзивном прогнозе для Главреда рассказал, для каких знаков зодиака лунное затмение 5 мая будет важным или даже судьбоносным, кому оно принесет хорошие события, а кому, наоборот, неприятности.

По словам астролога, на приятные перемены в жизни после затмения могут точно рассчитывать два знака зодиака, и первый из них – Скорпион.

"Поскольку лунное затмение будет в знаке Скорпиона, люди, рожденные под этим знаком, будут наиболее подвержены его влиянию. Особенно это касается Скорпионов, появившихся на свет 5-8 ноября. Представителей этого знака зодиака в первой декаде мая будут ждать кардинальные перемены и важные события, особенно в личной жизни. В это время они смело могут идти на риск, ведь кто не рискует, тот не пьет шампанского. Их ждет успех в финансовых вложениях", – отметил Влад Росс.

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Также в связи с затмением позитивный период, по прогнозу астролога, ждет Козерога.

"Козерог особенно почувствует благотворное влияние затмения в карьере и деятельности. Его ждет успех на новых направлениях, в это время будет заложен фундамент для реализации перспективных планов и проектов", – заверил Росс.

А вот негативное влияние лунного затмения 5 мая, по словам астролога, почувствуют три знака зодиака, прежде всего, Лев.

"Поскольку квадратура и оппозиция этого затмения будет связана со знаком Льва, он станет наибольшим неудачником в этот период. Льва ждут обманы, судьбоносные ошибки, трудности, предательство и ниспровержение с должности", – предостерег Влад Росс.

Также, по прогнозу астролога, затмение не порадует Водолея и Тельца. У Водолея неожиданно могут начать рушиться взаимосвязи и отношения, особенно с близкими людьми и деловыми партнерами, считает Росс.

Телец должен быть готов к сложной ситуации в дни вблизи затмения, уверен астролог.

"Тельца ждут конфликты, срывы каких-то планов, неожиданные ситуации в первой декаде месяца и финансовые неудачи", – уточнил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на май 2023 года и рассказал, как в конце весны пойдут дела в работе, любви и финансовой сфере. Кроме того, Влад Росс составил детальный гороскоп на май-2023 для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков и неудачников месяца.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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