Лукашенко заверил, что создаст с Путиным мощный "Советский союз"

Лукашенко сделал заявление о союзе с Россией / Reuters

Непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко сделал громкое заявление о том, что союз России и Беларуси будет мощнее Евросоюза, сообщает БелТА.

По его словам, при создании нового объединения учтут все ошибки ЕС и возьмут все лучшее из Советского союза.

"Этот союз (России и Беларуси - ред.) будет более продвинутым и стабильным", - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что при создании этого союза учтут все ошибки Евросоюза и возьмут на вооружение положительный опыт европейцев. Лукашенко также вспомнил о Советском союзе.

"Мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали", - сказал он.

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Лукашенко добавил, что при создании союза России и Беларуси нужно оставить положительное из советского прошлого. По его словам, это сделает новое объединение более мощным, продуманным и продвинутым.

Говоря о сроках создания союза России и Беларуси Лукашенко отметил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным не ставят перед собой никаких сроков - 2025, 2030 или какой-нибудь год.

"Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы", - резюмировал он.

Война России и Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали материалы о том, что Россия сконцентрировала свои военные подразделения у границ Украины. Журналисты подтвердили сведения спутниковыми снимками передислокации российских войск.

Посол Украины в ФРГ, дипломат Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены ситуацией на границе с Россией. По его словам, сейчас обстановка напоминает начало российско-украинского конфликта в 2014 году, когда россияне оккупировали Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва, дескать, может предоставить Украине гарантии безопасности, но только в случае реализации Минских соглашений. Отсутствие продвижения в договоренностях, по его мнению, ведет к повышению уровня напряженности в Европе.

Комментируя передвижение войск РФ у границ Украины, Песков заявил, что подобные действия вызваны якобы провокационными маневрами НАТО у российских кордонов. Москва выражает "обеспокоенность" и настаивает на переговорах Путина с президентом США Байденом.

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