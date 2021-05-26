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Лукашенко о Протасевиче: этот подонок убивал людей в братской Украине

26 мая 2021, 11:16
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Говоря о Протасевиче, Лукашенко одним из первых пунктов упомянул, что Протасевич якобы воевал в составе полка Азов на Донбассе.

Лукашенко Протасевиче Этот подонок убивал людей в братской Украине
Лукашенко Протасевиче: Этот подонок убивал людей в братской Украине / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который сегодня впервые прокомментировал "угон" Ryanair ради ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича, пообещал в ближайшее обнародовать "всё, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные".

Таким образом глава Беларуси анонсировал новые показания Протасевича и, видимо, его девушки россиянки Софии Сапеги, которая была арестована вместе с ним.

При этом, говоря о Протасевиче, Лукашенко одним из первых пунктов упомянул, что Протасевич якобы воевал в составе полка Азов на Донбассе.

"Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине? За свои преступления ответит каждый. Это дело времени. Они хотели убить нас, но сколько бы сотен тысяч погибло, если бы мы не выстояли?" – заявил Лукашенко.

И тут же добавил, что "миллионы украинцев стоят у западной границы, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем".

"Написанные под копирку обвинения западных стран и ограничения на полеты посыпались сразу – не успел авиалайнер сесть в Минске. Слишком уж быстро "среагировали", – заявил Лукашенко, добавив, что считает всё случившееся "спланированной провокацией".

Также белорусский лидер резко высказался о действиях Запада: "Они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Мы для них — полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток".

Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске:

  • Самолет компании Ryanair 23 мая летел из Афин в направлении Вильнюса, однако вынужден был приземлиться в Минске после того, как в Беларуси предупредили о том, что власти получили письмо о "бомбе на борту". Взрывных устройств в самолете не обнаружили.
  • Этим рейсом летел Роман Протасевич – основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, освещавшего события, связанные с протестами в Беларуси. Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.
  • В Великобритании допускают, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом в Минске. В ходе парламентских дискуссий британцы обсудили возможность введения санкций не только против СП-2, но и в отношении газопровода Ямал-Европа, который проходит через Беларусь.
  • Мать девушки Протасевича бьет тревогу из-за "признаний" дочери. Мать девушки журналиста Романа Протасевича удивлена "признательными показаниями" своей дочери.

Александр Лукашенко Роман Протасевич новости Беларуси
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