Лукашенко о Протасевиче: этот подонок убивал людей в братской Украине

Лукашенко Протасевиче: Этот подонок убивал людей в братской Украине / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который сегодня впервые прокомментировал "угон" Ryanair ради ареста белорусского оппозиционера Романа Протасевича, пообещал в ближайшее обнародовать "всё, что они наговорили. В том числе и недавно задержанные".

Таким образом глава Беларуси анонсировал новые показания Протасевича и, видимо, его девушки россиянки Софии Сапеги, которая была арестована вместе с ним.

При этом, говоря о Протасевиче, Лукашенко одним из первых пунктов упомянул, что Протасевич якобы воевал в составе полка Азов на Донбассе.

"Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине? За свои преступления ответит каждый. Это дело времени. Они хотели убить нас, но сколько бы сотен тысяч погибло, если бы мы не выстояли?" – заявил Лукашенко.

И тут же добавил, что "миллионы украинцев стоят у западной границы, вымаливая кусок хлеба, а олигархи эшелонами вывозят чернозем".

"Написанные под копирку обвинения западных стран и ограничения на полеты посыпались сразу – не успел авиалайнер сесть в Минске. Слишком уж быстро "среагировали", – заявил Лукашенко, добавив, что считает всё случившееся "спланированной провокацией".

Также белорусский лидер резко высказался о действиях Запада: "Они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Мы для них — полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток".

Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске: