Лукашенко признался в том, что силовики избивали активистов

Во время интервью Лукашенко показали видео, на котором видно, что люди после пребывания в следственном изоляторе выходили с признаками увечий.
Непризнанный белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что силовики массово избивали задержанных на протестах после выборов президента.
В прошлом году правозащитники заявляли о жестоком обращении с задержанными в СИЗО, сообщает BBC.
Во время интервью Лукашенко показали видео, на котором видно, что люди после пребывания в печально известном следственном изоляторе в Минске выходили оттуда с синяками и другими следами пыток.
"Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали", - подчеркнул он.
Ситуация в Беларуси
С 2020-го в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей.
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После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
США 9 августа запустили новые санкции против Беларуси. Документом предусмотрены ограничительные меры, которые включают блокировку активов белорусских политиков и чиновников. Эмбарго также направлено на энергетическую сферу, оборонный сектор и транспорт. Кроме того, санкции против РБ ввела и Канада.
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