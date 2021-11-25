Лукашенко обвинил США в попытке "развязать войну"

Александр Лукашенко выдвинул обвинения в адрес США / Reuters

Непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко обвинил США в желании развязать войну в Европе - он уверен, что американцы хотят воевать "чужими руками", сообщает БЕЛТА.

"Они (США - ред.)пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну", - цитирует издание заявление Лукашенко на заседании комиссии по доработке проекта Конституции Беларуси.

США стремятся приблизиться к Москве и для этого им нужно "срезать балкон", в качестве которого он имел в виду Беларусь. Лукашенко добавил, что для развязывания войны в Европе американцы якобы используют Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе ЕС.

"Кому эта война нужна? Американцам", - сказал Лукашенко.

При это он заявил, США "любят чужими руками воевать" и будут со стороны наблюдать и оружие поставлять воюющим сторонам.

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Ранее Главред писал о том, что самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко дал экспрессивное интервью корреспонденту BBC Стиву Розенбергу, в котором высказался о протестах в Беларуси, борьбе с оппозицией и миграционном кризисе.

"Мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века", - прокомментировал "батька" свое непризнание в мире.