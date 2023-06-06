Котлеты - распространенное и любимое блюдо большого количества людей. Однако мало кто знает о том, как сделать их текстуру идеально и что будет, если в котлеты не положить лук.
Для чего добавляют лук в фарш - роль овоща в рецепте
Всем давно известно, что во время приготовления котлет используется лук. Делается это по двум причинам. Во-первых - увлажнение. Лук придает фаршу, а соответственно котлетам - сочность. Во-вторых, лук выступает связующим элементом, который помогает котлетам держаться и не распадаться во время обжаривания.
Сколько нужно лука на 1 кг фарша для котлет - пропорции
Для того, чтобы котлеты получились такими, как должны - мало добавить в фарш одну луковицу. Лучше ориентироваться на граммы. В том случае, если вы используете обжаренный лук - его масса должна составлять около 300 грамм на 1 килограмм фарша. Если же вы используете сырой лук - его стоит брать не более 200 грамм.
Когда добавлять лук в фарш - порядок приготовления
Как мы уже сказали выше, лук необходим для того, чтобы придать котлетам сочности и связать фарш. Главное, после добавления лука - сразу обжарить фарш, иначе лук может пустить слишком много сока и закиснуть. Всегда в фарш лук и зелень необходимо добавлять в последний момент, перед самым приготовлением.
Лук в котлеты резать или тереть - главный секрет идеальной текстуры
Лук в котлетах влияет и на его вкус, и на консистенцию. Для того, чтобы котлеты вышли нежными и приятными по текстуре, лучше натереть лук на терке. Порезанный лук чаще добавляют в рубленное мясо, например - в бифштекс.
Смотрите видео о том, как приготовить котлеты с овсянкой:
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