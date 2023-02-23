Лучшие сочетания сиропов для кофе: 10 простых и самых вкусных рецептов

Если вы не знаете, какой сироп лучше добавлять в кофе, попробуйте сделать напиток с шоколадом, карамелью и ванилью, которые хорошо сочетаются.

Простые рецепты помогут найти самый вкусный способ, как использовать сироп в кофе / ua.depositphotos.com

Большинство гурманов предпочитают пить кофе, сваренный привычным для них способом. Но со временем вкус кофе приедается и хочется попробовать какой-то другой вариант приготовленного напитка. Поэтому бариста прибегают к различным экспериментам и для получения нового вкуса постоянно размышляют над тем, какие сиропы можно смешивать в кофе. В напиток можно добавлять множество всего – начиная от молока и корицы, заканчивая сладким сиропом и алкоголем. Мы расскажем, как подобрать оптимальное сочетание сиропа с кофе для получения самого вкусного напитка.

Какие сиропы хорошо сочетаются

Когда вы подбираете сироп, обязательно учитывайте вид и степень обжарки кофе. Потому что одинаковые сорта робусты и арабики могут отличаться между собой. Вкус кофе будет зависеть от плотности, сладости и насыщенности сиропа. Есть несколько принятых вариантов сочетания кофе и сиропов, которые рекомендуют бариста. Но не стоит забывать, что у каждого человека свои индивидуальные вкусовые предпочтения.

Что касается классики, с арабикой прекрасно сочетается шоколадный вкус, карамельный подходит кофе с молоком, а ванильный можно добавлять в любой кофейный напиток.

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Самая простая схема сочетания кофе с сиропом выглядит следующим образом:

Крепкий кофе – хорошо пойдет с шоколадом, карамелью и ванилью

Легкий кофе лучше всего пить с фруктово-ягодными, карамельным и ванильным сиропами

Восточный кофе советуют попробовать с миндалем

Холодный кофе – с лаймом, мятой и лимоном

Кофе со 100% робуста пьется с вишней, клубникой, амаретто, цитрисовыми, корицей и миндалем

Кофе со 100% арабикой рекомендуют пить с ликерным сиропом (добавляется кислинка), лесным орехом и карамелью. А вот тирамису предпочитают убирать.

Как правильно добавлять сироп в кофе

Один из ключевых моментов. Качество любого напитка напрямую зависит от правильно соблюденной пропорции.

Идеальным вариантом считается 5 мл сиропа (1 чайная ложка) на один эспрессо. Напиток с молоком – смело добавляйте 2-3 ложки сиропа. На ваш вкус.

Чтобы сделать коктейль, следует делать расчет исходя из объема жидкости. К примеру, на 150 мл уже готового напитка добавляют 2 ч. ложки сиропа.

Главное, чтобы кофе был натуральным. Растворимый кофе с сиропом, конечно, тоже можно пить, однако вкусовая палитра будет не настолько яркой и насыщенной.

Какой кофе пьют с сиропом

Попробуйте вкусный кофе с сиропом по нашим рецептам. Попрактиковавшись, вы убедитесь, какое сочетание подходит именно вам и сможете угощать своих друзей изысканным и вкуснейшим напитком.

Шоколадный латте

Чтобы приготовить латте с шоколадом, вам понадобится эспрессо, 1 чайная ложка сиропа с шоколадным вкусом, 1 столовая ложка шоколадного топпинга и 15 мл вспененного молока 3,2%.

На дно стакана выливаем шоколадный сироп и заливаем кофе. Осторожно наливаем свежее молоко. Не забываем сверху украшать шоколадным топпингом или посыпкой из шоколада.

Пряничный латте

Для такого напитка вам нужно эспрессо, 1 чайная ложка имбирного сиропа, корица, а также 150 мл свежего молока с пеной.

Завариваем эспрессо, добавляем в него сироп, аккуратно мешаем и добавляем свежее молоко. Сверху нужно посыпать специями.

Латте Маккиато

Вам понадобится 2-3 чайные ложки, 15 мл горячего молока с пеной и 1 эспрессо.

Подогретое молоко с пеной наливается в стакан, туда добавляется сироп и эспрессо. Мешать ничего не нужно, иначе слои молока и кофе будут не видны. К столу подается с длинной ложкой.

Лате с карамелью и льдом

Берем 2 чайные ложки сиропа карамельного, 1 холодный эспрессо и 12 мл молока.

В стакан насыпаем кубики льда и наливаем туда молоко. Медленно добавляем эспрессо и сироп. Размешивать ничего не нужно. Подается к столу с толстой соломкой.

Безалкогольный коктейль

Нам понадобится 1 чайная ложка сиропа лайм, 1,5 чайных ложки сиропа Блю Кюрасао, апельсиновый сок, а также 10 мл нектара маракуйи.

Нужно перемешать все ингредиенты и добавить их в бокал с коктейлем после того, как вы поместили в стакан лед. Получится немного горький вкус с апельсиновым оттенком. Напиток будет синего цвета.

Французская ваниль

Для приготовления холодного кофейного напитка подготовьте 1 чайную ложку ванильного сиропа, 1 чайную ложку сиропа карамельного, 5 мл молока, 1 холодный эспрессо и сбитые сливки.

Все ингредиенты смешиваются с кубиками льда, помещаются в бокал для коктейля и подаются с ванильным стручком, либо же со взбитыми сливками.

Холодный молочный коктейль с карамелью

Понадобится 1,5-2 чайные ложки карамельного сиропа, 2 чайные ложки сиропа ванильного и молоко. Все ингредиенты следует смешать с кубиками льда и поместить в стакан. Сверху по вкусу можно добавить топпинг.

Газированный цветочный чай

Берем 2 чайные ложки сиропа бузина, 12 мл минеральной воды и чай со льдом. Все ингредиенты смешиваются в стакане с кубиками льда.

Шоколадный кофе

В качестве ингредиентов подготавливаем 1,5 чайные ложки сиропа лесного ореха, 1 эспрессо и 9 ложек горячего сиропа. В стакан наливаем сироп, добавляем эспрессо, горячий шоколад и все это перемешиваем.

Экзотический коктейль

Чтобы его приготовить, нужно взять 3 чайные ложки сиропа арбуз, 10 мл апельсинового сока, 5 чайных ложек ананасового сока и 2 чайные ложки сока лайма.

Все ингредиенты смешиваются с мороженым и наливаются в стакан. Очень вкусный коктейль, на приготовление которого понадобится всего немного времени.