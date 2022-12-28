'Лучше пересидеть дома': астролог предупредил о неблагоприятном периоде для любых поездок в январе

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на первый месяц 2023 года и предупредил о неблагоприятных периодах для поездок в январе. По словам астролога, 29 декабря Меркурий в третий раз разворачивается в ретроградное движение на три недели. Поэтому в этот период лучше сдать все билеты и побыть дома с родными. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.
"На ретроградном Меркурии я не советую вообще куда-либо ездить. Поэтому в течение первых 20 дней лучше находиться на даче и при свечах встречать Новый год со своими близкими и родными. Этому также будет способствовать Луна, которая будет в знаке Тельца", - отметил астролог.
Как отметил Росс, в январе 2023 года из-за ретроградности Марса и Меркурия более или менее удачные дни для путешествий будут только после 21-го числа. В период статичности Марса и Меркурия – 9-20 января – особенно неблагоприятно начинать путешествия, так как можно столкнуться с разными проблемами с транспортом, задержками, переносами рейсов. Также могут быть недоразумения и неприятности в пути.
Благоприятные дни для поездок:
- на море, к водоему – 24-25 января;
- в санатории, дома отдыха, пансионаты – 24-25 января;
- в горы – 22-23 января;
- короткие деловые поездки – 29-30 января;
- парки аттракционов – 28-30 января;
- на тренинги и семинары – 22-23 января.
Неблагоприятные дни для поездок – 1-20 января.
"Если уже куплены билеты на эти даты, то лучше их сдать и перенести поездку на последнюю декаду месяца", - предупредил астролог.
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