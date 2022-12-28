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"Лучше пересидеть дома": астролог предупредил о неблагоприятном периоде для любых поездок в январе

28 декабря 2022, 16:34
В период статичности Марса и Меркурия – 9-20 января – особенно неблагоприятно начинать путешествия, предупредил астролог.
'Лучше пересидеть дома': астролог предупредил о неблагоприятном периоде для любых поездок в январе
Влад Росс составил гороскоп на первый месяц 2023 года / УНИАН pixabay.com, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на первый месяц 2023 года и предупредил о неблагоприятных периодах для поездок в январе. По словам астролога, 29 декабря Меркурий в третий раз разворачивается в ретроградное движение на три недели. Поэтому в этот период лучше сдать все билеты и побыть дома с родными. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

"На ретроградном Меркурии я не советую вообще куда-либо ездить. Поэтому в течение первых 20 дней лучше находиться на даче и при свечах встречать Новый год со своими близкими и родными. Этому также будет способствовать Луна, которая будет в знаке Тельца", - отметил астролог.

Как отметил Росс, в январе 2023 года из-за ретроградности Марса и Меркурия более или менее удачные дни для путешествий будут только после 21-го числа. В период статичности Марса и Меркурия – 9-20 января – особенно неблагоприятно начинать путешествия, так как можно столкнуться с разными проблемами с транспортом, задержками, переносами рейсов. Также могут быть недоразумения и неприятности в пути.

Благоприятные дни для поездок:

  • на море, к водоему – 24-25 января;
  • в санатории, дома отдыха, пансионаты – 24-25 января;
  • в горы – 22-23 января;
  • короткие деловые поездки – 29-30 января;
  • парки аттракционов – 28-30 января;
  • на тренинги и семинары – 22-23 января.

Неблагоприятные дни для поездок – 1-20 января.

"Если уже куплены билеты на эти даты, то лучше их сдать и перенести поездку на последнюю декаду месяца", - предупредил астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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