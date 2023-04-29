'Лучше отменить все поездки': астролог предупредил о катастрофическом периоде в мае

Во второй половине мая Меркурий станет статичным, из-за чего будет велика вероятность различных неприятных ситуаций в пути.

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Астролог предупредил о катастрофическом периоде в мае / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В мае будет не так уж много удачных дней для поездок и путешествий, поскольку будет и лунное затмение, и жесткий тау-квадрат Плутона, то есть просто катастрофическая комбинация планет. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

Как отметил астролог, во второй половине месяца Меркурий станет статичным, из-за чего будет велика вероятность различных неприятных ситуаций в дороге, задержек, проблем с деньгами и документами. После этого активизируется напряжение Марса и Плутона к Юпитеру.

"18-23 мая – самый напряженный и катастрофический период, когда велика опасность получить травмы. Лучше отменить все поездки в эти дни, поскольку могут падать самолеты, сходить с рельсов поезда, взрываться и тонуть катера", - рассказал Росс.

видео дня

Впрочем, в мае будет несколько благоприятных дней для поездок. В частности:

на море, к водоему – 24-25 мая;

в санаторий – 24-25 мая;

в горы – 9-10 мая;

на дачу или любые другие близкие поездки – 1 мая;

на концерты или любые другие поездки с целью развлечений – 24-26 мая;

на семинары, тренинги – 2-4, 7-8, 29-31 мая;

деловые и бизнес поездки – 1, 9-10, 27-28 мая.

Самые неблагоприятные дни для того, чтобы отправляться в путь: 6-7, 11, 13-23, 25 мая.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео о том, какой прогноз на май дал в интервью Главреду Влад Росс:

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