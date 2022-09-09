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Лучше не рисковать: 8 продуктов, которые категорически нельзя разогревать в микроволновке

9 сентября 2022, 17:38

Разогрев некоторых продуктов в микроволновке может пагубно сказаться на вашем здоровье.

Микроволновка
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке / скриншот

Микроволновка уже давно стала неотъемлемой частью каждой кухни, но мало кто знает, что некоторые продукты становятся опасными для употребления после разогрева в ней.

Также они теряют вкусовые качества и полезные вещества. Главред разбирался, что нельзя разогревать в микроволновке.

Замороженное мясо

Мясо из морозилки многие кладут в микроволновку, поскольку считают такой метод быстрым и практичным. Это ошибки. Дело в том, что края мяса оттаивают первыми и постепенно начинают готовиться, а середина по-прежнему остается холодной.

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Тепло распределяется неравномерно по продукту, вследствие чего размножаются вредные бактерии - мясо становится опасным для употребления.

Сырые яйца

Быстрая генерация тепла микроволнами способствует образованию сильного давления внутри скорлупы, вследствие чего яйцо взрывается. Кроме того, что ты останешься без обеда, придется еще и вымывать всю микроволновку. Рекомендуем не экспериментировать с вареными яйцами, поскольку белок изменяет свою структуру и может быть опасным для организма.

Курица

Курица известна высоким содержанием белка, это популярный продукт среди поклонников правильного питания за счет большого количества полезных свойств. Но полезный белок изменяет свои свойства под воздействием микроволн, поэтому лучше использовать вчерашнюю курицу в салат или сделать сэндвич.

Кисломолочные продукты

Содержащиеся в молочных продуктах живые лакто- и бифидобактерии, полезные для организма, быстро погибают при нагреве в микроволновке. К тому же кефир, йогурт, молоко или ряженка могут "свернуться" и потерять вкусовые качества. Для сохранения вкуса и полезных качеств просто достань кисломолочные продукты за полчаса до употребления из холодильника.

Салат и другая зелень

Подогрев зелени и шпината в микроволновой печи влечет за собой потерю вкусовых качеств, полезных свойств, не говоря уже о том, что салат вянет "на глазах". Как известно, в салате содержатся нитраты, которые при разогреве в микроволновке превращаются в опасные токсичные вещества и могут спровоцировать отравление.

Фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды являются источником витаминов и полезных микроэлементов, они не исчезают даже при заморозке. А разморозка в микроволновке убивает ценные вещества - большинство витаминов и микроэлементов просто исчезнут, а некоторые под влиянием волн превращаются в канцерогены, вредные для человека.

Мед

При подогреве меда в микроволновке, чтобы восстановить изначальную его структуру, то полезные свойства продукта теряются. Чтобы восстановить жидкое состояние меда лучше использовать водяную баню.

Грибы

В грибах содержится много белка, структура которого меняется за сутки после приготовления. Если у вас остались грибы со вчерашнего дня, лучше съесть их холодными, нарезать в салат или подогреть в духовке. При разогреве в микроволновке белок, содержащийся в грибах, изменяет структуру и может быть опасен для кишечника.

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Автор: Сергей Кущ
лайфхак микроволновка
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