Лучше не рисковать: 4 предмета, которые не стоит ставить в микроволновку

Главред расскажет, что лучше не ставить в микроволновку, чтобы не навлечь на себя неожиданные неприятности.

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Какие предметы нельзя ставить в микроволновку / коллаж: Главред, фото: pexels

Так легко и быстро разогреть еду и насладиться вчерашними остатками на следующий день, но не все должно идти в микроволновку и не всё стоит туда ставить. Некоторые продукты или предметы могут взорваться и принести неприятности.

Какие предметы нельзя ставить в микроволновку

Если вы тот, кто задавался вопросом, можно ли разогреть вареное яйцо, чтобы сделать его немного теплее, необходимо знать - нет. Если вы нагреете яйцо (очищенное или в скорлупе), оно взорвется. Это испачкает вашу микроволновую печь и, скорее всего, обожжет вас. А вот если вы разрежете яйцо на четыре части - тогда сможете разогреть его.

Также необходимо знать - в микроволновку нельзя ставить перец чили. Перец острый сам по себе, а если вы нагреваете перец в микроволновой печи, вещество в перце, которое делает его острым - испаряется в воздух. Когда вы откроете микроволновую печь, этот пряный, горячий воздух выйдет наружу и может вызвать раздражение носа, глаз, горла и т. д.

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Какой материал нельзя нагревать в микроволновке

В том случае, если у вас есть остатки вчерашней еды в пенопластовой упаковке или в пластиковом контейнере с ручками, вы можете достать еду из контейнера и разогреть ее отдельно. При нагревании в материале контейнера выделяются вредные химические вещества. Всегда проверяйте, подходит ли ваш контейнер для использования в микроволновой печи (это указано на упаковке).

Также не стоит запускать микроволновую печь, если в ней нет продуктов. Включение прибора без продуктов может привести к возгоранию или повреждению техники.

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