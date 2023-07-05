Лучше не рисковать: 4 предмета, которые не стоит ставить в микроволновку

Так легко и быстро разогреть еду и насладиться вчерашними остатками на следующий день, но не все должно идти в микроволновку и не всё стоит туда ставить. Некоторые продукты или предметы могут взорваться и принести неприятности.
Какие предметы нельзя ставить в микроволновку
Если вы тот, кто задавался вопросом, можно ли разогреть вареное яйцо, чтобы сделать его немного теплее, необходимо знать - нет. Если вы нагреете яйцо (очищенное или в скорлупе), оно взорвется. Это испачкает вашу микроволновую печь и, скорее всего, обожжет вас. А вот если вы разрежете яйцо на четыре части - тогда сможете разогреть его.
Также необходимо знать - в микроволновку нельзя ставить перец чили. Перец острый сам по себе, а если вы нагреваете перец в микроволновой печи, вещество в перце, которое делает его острым - испаряется в воздух. Когда вы откроете микроволновую печь, этот пряный, горячий воздух выйдет наружу и может вызвать раздражение носа, глаз, горла и т. д.
Какой материал нельзя нагревать в микроволновке
В том случае, если у вас есть остатки вчерашней еды в пенопластовой упаковке или в пластиковом контейнере с ручками, вы можете достать еду из контейнера и разогреть ее отдельно. При нагревании в материале контейнера выделяются вредные химические вещества. Всегда проверяйте, подходит ли ваш контейнер для использования в микроволновой печи (это указано на упаковке).
Также не стоит запускать микроволновую печь, если в ней нет продуктов. Включение прибора без продуктов может привести к возгоранию или повреждению техники.
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