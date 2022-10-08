Лучше магазинных: как сделать панировочные сухари в домашних условиях

Как сделать панировочные сухари в домашних условиях / скриншот

Панировочные сухари лучше не покупать, а сделать своими руками. Этот процесс не займет много времени, но "домашние" сухари будут намного вкуснее магазинных.

Приготовить домашние панировочные сухари очень просто и относительно быстро. Сделать это можно двумя способами.

Панировочные сухари в духовке

Белый или черный хлеб нарезается на небольшие кусочки для сухариков. Затем их нужно выложить на чистый противень не горкой, а каждый кусочек отдельно и отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 15-20 минут. После этого следует вынуть противень из духовки, перевернуть кусочки хлеба на другую сторону и отправить их в духовку подсушиться на то же время при той же температуре.

После того, как сухарики остынут, их нужно пропустить через мясорубку. Также для этой же цели может подойти кухонный комбайн, кофемолка или блендер.

Панировочные сухари в микроволновке

Мякиш белого или чёрного хлеба измельчить и положить кусочки в плоскую специальную для приготовления в микроволновке тарелку. Достаточно подсушить в ней хлеб пару минут, после чего перемешать кусочки и отправить их в микроволновку ещё на пару минут.

В итоге должны получиться прекрасные сухие сухарики, которые затем вручную или при помощи обычной скалки можно будет измельчить до нужных размеров, в крошку. Вместо скалки и ручного измельчения можно воспользоваться опять же кухонным комбайном или же мясорубкой.

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