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Лучше горькая правда, чем сладкая ложь: названы 5 знаков зодиака, которые никогда не кривят душой

Алина Дембицкая
4 мая 2023, 15:54 обновлено 4 мая, 15:54
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Астрологи говорят, что среди представителей зодиакального круга есть те, кому совсем не свойственно лгать и лицемерить.
гороскоп
Какой знак зодиака всегда говорит правду? / ua.depositphotos.com

В современном мире очень важно быть честным с окружающими, а также с самим собой. Многие люди придерживаются этого простого правила, ведь давно известно, что все тайное когда-то станет явным. И как бы ни скрывалась правда, она все равно рано или поздно выплывет наружу. Астрологи говорят, что среди представителей зодиакального круга есть те, кому совсем не свойственно лгать. Они всегда скажут правду в лицо, какой бы горькой она ни была. В список вошли лишь пять знаков зодиака. Далее рассказываем, кому присуща эта черта.

Настоящий борец за справедливость

Вспыльчивый и открытый представитель огненной стихии привык всегда говорить в лицо все, что он думает. Этот знак зодиака – настоящий борец за справедливость. Благодаря своей прямолинейности он может даже обидеть кого-то из окружающих, сам того не желая. Однако для Овна – правда превыше всего. Именно поэтому часто от него отказываются многие так называемые "товарищи", зато рядом остаются верные и преданные друзья. Приятели уважают Овна именно за то, что он не любит лукавить ради собственной выгоды, поскольку этот знак зодиака очень хорошо знает, что все возвращается бумерангом.

Презирает ложь во всех ее проявлениях

Предусмотрительный и надежный представитель земной стихии очень презирает ложь во всех ее проявлениях. Если он разоблачит кого-то на измене, то больше никогда не сможет простить этого человека. Такая уж натура у Девы. Кроме того, этот знак зодиака любит давать честные советы, если у него об этом спросят. Он никогда не будет хвалить вашу прическу или какую-то новую приобретенную вещь, если она ему не нравится. Дева просто тактично скажет, что ей такой стиль не по нраву. И обижаться на нее нет смысла, ведь сладкой лжи этот знак зодиака никогда не потерпит.

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Люди не понимают его прямолинейность

Харизматичный и чистосердечный представитель огненной стихии всегда говорит правду, даже если она может стать для кого-то очень болезненной. Стрелец просто не терпит лицемерия, а потому всевозможными способами пытается навсегда искоренить его из своей жизни. Именно поэтому очень часто этот знак зодиака может быстро терять новых друзей. Некоторые люди просто не понимают его прямолинейность. Тем не менее, Стрелец никогда не расстраивается из-за этого, потому что у него есть несколько настоящих друзей, которые остаются с ним даже в трудные времена.

Сразу же замечает неискренность

Великодушный и гордый представитель огненной стихии не терпит тех, кто пытается его обмануть или каким-то образом перехитрить. Лев видит людей насквозь, а потому сразу же замечает неискренность. Этот знак зодиака моментально разрывает любые связи с такими людьми, ведь если вовремя не опомниться, то можно получить нож в спину. Родные и друзья очень ценят Льва, ведь на него всегда можно положиться в трудные моменты. Каждое его слово всегда пропитано правдой и ничем иным.

Столкнулся с огромным количеством обманов

Эмоциональный и независимый представитель водной стихии никогда не врет и не лицемерит, ведь он хорошо знает, что ничего хорошего из этого не выйдет. Эту истину доказывает жизненный опыт Скорпиона. За свою жизнь этот знак зодиака столкнулся с огромным количеством обманов и измен. Именно поэтому он не привык доверять всем подряд и очень тщательно выбирает тех, кому откроет свою душу. В конце концов, в кругу его общения есть несколько хороших людей, в верности которых Скорпион твердо уверен.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео - гороскоп для каждого знака зодиака на май 2023 от астролога Влада Росса:

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