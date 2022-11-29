Лучшая подмога после лесной охоты или как быстро отмыть руки от грибов

Убрать грязь с рук после чистки грибов поможет обычная лимонная кислота / ua.depositphotos.com

Поход в лес за грибами – интересное и увлекательное путешествие. Грибники возвращаются домой с корзинами собранной добычи и хорошим настроением. Дома возникает неприятный момент – грибы на чистить, после чего руки становятся неопрятными. Чем отмыть грязь от маслят на руках – частый вопрос тех, кто любит собирать грибы. Чтобы решить проблему, нужно заранее достать лимонную кислоту, уксус, соду и хозяйственное мыло.

Почему от маслят чернеют руки

Многие любят вкусные грибы маслята, но после их очистки руки становятся небрежными. Дело в том, что поверхность гриба покрыта бесцветной слизью, в ней очень много железа. Когда слизь вместе с грибным соком попадает на руки, получается окисление и кожа темнеет. Такие вот пятна тяжело отмыть, продукты окисления въедаются в саму кожу.

Чтобы руки от маслят не чернели, собирайте грибы в перчатках. За 20-30 минут до начала сбора грибов мажьте руки жирным кремом. Его можно заменить растительным маслом.

До сбора грибов или их переработки проведите ногтями по кусочку туалетного мыла, тогда грязь под них не попадет.

Чем убрать черноту с рук после маслят

Есть несколько способов, как убрать черноту с пальцев после грибов. Каждый из них по-своему эффективен. Выбор остается за вами.

Лимонная кислота

Считается рабочим и доступным средством. Нужно приготовить ванночку, в нее залить литр теплой воды и насыпать пакетик порошка с лимонок кислотой. Опускаем в раствор руки и держим 3-5 минут, но ни в коем случае не дольше. После этого, не смывая кислоту, нужно намылить ладони и хорошо их протереть. Так хорошо удаляются следы грязи с рук. Способ рабочий, если применять его сразу после чистки грибов. Спустя время понадобятся усилия, чтобы отмыть грязь.

Уксус

Столовый уксус поможет после чистки маслят. Следует сделать ванночку с теплой водой и 1 стаканом 9% раствора уксуса, эссенцию использовать ни в коем случае нельзя. Держим руки в растворе 5 минут и смываем грязь мыльной водой.

Сода

Надо смешать порошок с небольшим количеством воды, должна получиться густая кашица. После этого нужно нанести раствор на руки и хорошо втирать. Спустя 2-3 минуты надо вымыть ладони в растворе на основе либо уксуса, либо лимонной кислоты и прополоскать их в чистой воде. Помните – способ агрессивный и не подходит для слишком чувствительной или поврежденной кожи.

Хозяйственное мыло

Нужно отбелить руки после маслят? Займитесь ручной стиркой. Вам понадобится хозяйственное мыло и длительный контакт рук с теплой водой. Нужно продолжать процесс до тех пор, пока все загрязнения не удалятся полностью.

Жидкость для снятия лака на основе ацетона

Пятна маслят выводятся жидкостью для снятия лака на основе ацетона. Ватный диск смачивается в самой жидкости, после чего грязные следы протираются до тех пор, пока руки не становятся чистыми. Однако не используйте чистый ацетон, иначе можете получить химический ожог.

Моющее средство для автомобилистов

Со следами маслят очень хорошо справляются гели, шампуни и мыло для автомобилистов. Средства специально предназначены для того, чтобы удалять темные пятна от масла и солидола с рук. Способ быстро и щадящим образом уберет загрязнения даже в том случае, если вы решили почистить руки спустя некоторое время после очистки грибов.