УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Ложкой же удобней: почему японцы до сих пор все едят палочками

Сергей Кущ
24 мая 2023, 10:22 обновлено 24 мая, 10:22
33
Мы расскажем о трех ключевых причинах, почему японцы используют именно палочки, а ане другие столовые приборы.
Почему японцы едят палочками
Почему японцы едят палочками / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Традиционные японские палочки - это не только простой инструмент для приема пищи, но и глубоко укорененная часть японской культуры.

Однако, почему именно палочки являются предпочтительным средством питания в Японии? Мы рассмотрим три ключевых причины, почему японцы используют именно палочки.

Культурные традиции и исторические корни

Японская культура богата традициями и обычаями, и использование палочек при еде является одним из них. Уже на протяжении многих столетий японцы развили уникальные навыки приема пищи с помощью палочек, что стало важной частью их культурного наследия.

видео дня

Философия баланса и умеренности

В японской культуре умеренность и баланс являются важными принципами, и это отражается и в обычаях приема пищи. Использование палочек позволяет контролировать порции и обеспечивает более осознанное и медленное поедание, что способствует лучшему усвоению пищи и наслаждению каждым кусочком.

Гигиеничный и эстетический аспекты

Палочки являются удобным средством приема пищи, которые позволяют избегать прямого контакта с пищей руками, что считается более гигиеничным. Кроме того, использование палочек во время еды добавляет эстетическую нотку и придает особое очарование приему пищи в японском стиле.

Вам может быть интересно:

Япония интересные новости
Реклама

Главное за день

Добровольцы России на Белгородщине могли отойти ближе к границе с Украиной – ISW

Добровольцы России на Белгородщине могли отойти ближе к границе с Украиной – ISW

10:08 Мир
Добровольцы России могут зайти в Белгород, у Кремля есть только 3-4 дня - генерал-майор СБУ Ягун

Добровольцы России могут зайти в Белгород, у Кремля есть только 3-4 дня - генерал-майор СБУ Ягун

09:00 Эксклюзивы
Пока режим Путина не завершит войну: Данилов предупредил 3 области РФ о прорывах

Пока режим Путина не завершит войну: Данилов предупредил 3 области РФ о прорывах

08:52 Политика
Все главные новости

Последние новости

10:22

Ложкой же удобней: почему японцы до сих пор все едят палочками

10:22

Исполнит желание, привлечет возвышенную любовь и отведет беду: для чего ставят лаванду в доме

10:08

Добровольцы России на Белгородщине могли отойти ближе к границе с Украиной – ISWВидео

09:52

"РФ не исчезнет с карты": в Австрии назвали главную проблему после окончания войны

09:49

Maruv ждет победы Киева и ищет выгодное место для жизни: блогер рассказал о планах певицы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:08

5 самых умных пород собак в мире: настоящие гении среди четвероногихВидео

09:00

Добровольцы России могут зайти в Белгород, у Кремля есть только 3-4 дня - генерал-майор СБУ ЯгунЭксклюзив

08:59

Украинцам положены доплаты к пенсии до 570 грн: что делать и кто имеет правоВидео

08:56

Украина стала моральным компасом Западамнение

Реклама
08:52

Пока режим Путина не завершит войну: Данилов предупредил 3 области РФ о прорывахВидео

08:28

"Как-то у нас все не складывается": Пригожин заныл, что "СВО" провалилась

07:58

"Мы тут неподалеку": добровольцы России продолжают биться за БелгородщинуВидео

07:55

В боях за Украину погиб молодой командир танкового взвода: без отца остались двое детейВидео

07:21

Перелом в войне наступил: Подоляк раскрыл стратегические цели Украины и РФ

06:44

Во время встречи Рамштайн-12 союзники обсудят передачу Украине F-16 - Пентагон

06:20

Выбор у русских генералов между плохим и худшиммнение

05:31

Гороскоп на июнь 2023 для Дев: тайные встречи, потеря денег и новая работаВидео

04:00

Бомбезная загадка: только люди с высоким IQ заметят ошибку на изображении бассейна

03:30

"Постараюсь не плакать": жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезньВидео

03:20

Просто улетный десерт: идеальный рецепт, который уплетают за 1 минутуВидео

Реклама
03:00

"Завернулась в флаг Украины": Камалия и Захур вышли на красную дорожку в Каннах

02:35

Для современного поколения это дикость: почему в СССР крахмалили белье

02:05

Военный эксперт пояснил, чем выгодны для Украины рейды российских добровольцев на БелгородщинеВидео

01:35

Зачем в стиральную машину класть целлофановый пакет: секрет от опытных хозяек

23 мая, вторник
23:45

События на Белгородщине никоим образом не влияют на безопасность в Украине - ДаниловВидео

22:53

Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа

22:06

Удача будет всегда: что нужно сделать утром 25 мая в ванной, чтобы год был денежным - приметыВидео

22:05

"Я умирать не собираюсь": Лукашенко впервые рассказал о своем здоровьеВидео

22:00

"Был безгранично добр": под Бахмутом погиб писатель Игорь Мысяк

21:31

Сергей Жадан и Кристина Соловий подогрели слухи про свой роман

20:59

"Это скоро начнется, у нас уже есть минимум оружия": Буданов анонсировал контрнаступление ВСУВидео

20:47

"ДТП под наркотиком": объявили подозрение депутату Арьевой, которая сбила женщину на "зебре"

20:45

Сергей Стерненко. Россия теряет БелгородщинуВидеоблоги

20:38

"Два старика": Путин опозорился на весь мир стоя над картой 400-летней давности, где ищет УкраинуВидео

20:09

Потап показал фото с тайной свадьбы с Настей Каменских - певица проигнорировала

20:04

Резко придет похолодание: к концу мая погода в Украине моментально изменится - синоптикВидео

20:01

Что такое "дармовис": Авраменко рассказал о колоритном слове, которое Украина едва не потерялаВидео

19:56

"Россия пытается остановить "войну против своего народа": Путин выдал абсурдную речьВидео

19:26

Никакого мирного договора между Украиной и Россией не будет - ПодолякВидео

19:20

А "хорошие русские" все ждут, когда начнётся украинское наступлениемнение

Реклама
19:19

Скандальная блогерша Саша Бо объявила о третьей беременностиВидео

19:07

"Чем они могут похвастаться?": Данилов разнес Россию за бои в БахмутеВидео

18:57

"Могут пойти на Москву": Свитан рассказал о последствиях прорыва под БелгородомВидео

18:04

"Будет народный траур": прогноз для Украины и роковой город, где ждать серьезной бедыВидео

17:50

Пропал депутат Киевсовета от СН Трубицын, которого НАБУ взяло на миллионной взятке - журналист

17:42

"Готовы договориться": Франция хочет стать гарантом безопасности для УкраиныВидео

17:42

Украинская армия приближается к тактическому окружению Бахмута - ЧереватыйВидео

17:40

Можно ли есть шкварки: многие ахнут, узнав неожиданный ответ

17:20

В России школьник на "Последнем звонке" набросился с ножом на одноклассницу

16:53

"Бывают ужасные ссоры": инсайдер рассказал про "неидеальный брак" принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять