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Ловкость рук и никакого мошенничества: что нужно для хорошего урожая кабачков

23 марта 2023, 15:19
В Украине стремительно теплеет, а значит совсем скоро можно будет приступить к огородным работам.
Что нужно для хорошего урожая кабачков
Что нужно для хорошего урожая кабачков / коллаж фото ua.depositphotos.com

Кабачки - довольно полезный овощ, однако помимо этого он еще и прост в выращивании. Это растение практически неприхотливо и его урожайность точно зависит от усилий человека. Сегодня об этом и поговорим.

Когда сеять семена кабачков в открытый грунт - выбираем оптимальное время

С приходом отепления у многих огородников уже чешутся руки приступить к посадке овощей. Однако в случае с кабачками лучше не спешить.

В открытую почву семена можно высадить к самому концу апреля или же в начале мая. В том случае, если вы изначально посеяли семена на рассаду, то её можно высадить в грунт в мае или даже июне.

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Самый оптимальный вариант, чтобы не испортить урожай - дождаться того периода, когда заморозки из прогнозов погоды уйдут уже безвозвратно.

Как правильно посадить семена кабачков в открытый грунт - объясняем простые правила

Сеять семена в грунт совсем несложно, однако нужно знать, как правильно это сделать.

Для того, чтобы кабачки хорошо росли и радовали урожаем, необходимо сеять семена так, чтобы расстояние между растениями было около одного метра, а между рядами - примерно 1,5.

Важно не загущать посадку, иначе овощ не сможет полноценно развиться и ухаживать за ним будет сложно.

Если вы займетесь посадкой овоща при постоянной температуре на уровне 15 градусов тепла, то первые всходы растения можно будет увидеть примерно через 5 дней. Если температура будет держаться на уровне 12-13 градусов, то всходы задержатся и появятся примерно через неделю.

Что нужно для хорошего урожая кабачков - лучший уход за растением

Для того, чтобы такой простой и неприхотливый овощ как кабачок порадовал вас, необходимо приложить важные, но не большие усилия.

Стоит запомнить, что кабачки лучше выращивать с помощью рассады, это ускорит получение первого урожая. Также необходимо следовать правилам посадки и вовремя удобрять (трижды за сезон: на 10 день высадки, во время цветение и в начале появления плодов). Полив также одно из главных условий, кабачок любит воду, однако заливать это растение не стоит. Земля должна быть влажной, однако верхний слой все равно должен успеть просохнуть до следующего полива. И, наконец - правильный сбор урожая. Для того, чтобы простимулировать плодоношение, необходимо заметить первую пару плодов, когда они будут размером около 13 сантиметров и срезать их.

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