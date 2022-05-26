Литовский телеведущий собрал миллион евро на Байрактар и планирует еще

Андрюс Тапинас помогает Украине. Фото Delfi

Телеведущий, писатель и общественный деятель Андрюс Тапинас проводит кампанию по сбору денег для обороны Украины.

Как сообщает Детектор медиа, в течение семи часов литовскому журналисту, основателю Laisvės TV, передали 946 157 евро. Его цель – собрать 5 миллионов евро.

Как сообщил Андрюс Тапинас, закупку Bayraktar TB2 он уже согласовал с Министерствами обороны Литвы и Турции и производителем беспилотников.

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Андрюс Тапинас давно работает на литовском телевидении. Он известен как ведущий интеллектуальной игры "Золотой ум", телепрограммы "Генерация денег", автор и ведущий политико-сатирического проекта "Держитесь там" и других.

Также Тапинас является основателем интернет-телевидения Laisvės TV (Телевидение Свобода), финансируемым путем краудфандинга. Этот проект пожертвовал для кампании первые 62 тысячи Евро, говорится в сообщении Андрюса Тапинаса.

Напомним, российские захватчики завидуют украинским военным из-за того, что в ВСУ есть новейшее вооружение. А оккупантов при этом РФ не обеспечила необходимым военным оборудованием, когда развязала полномасштабную войну против Украины.