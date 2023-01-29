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Листок этого растения заменит все удобрения: как использовать алоэ как удобрение для цветов

29 января 2023, 13:01
Сок алоэ содержит витамины и микроэлементы, из него можно приготовить эффективное удобрение в домашних условиях.

Алоэ как удобрение
Алоэ как удобрение - правила применения / Фото ua.depositphotos.com, pixabay

Алоэ или, как его еще называют, столетник – уникальное растение, которое широко используется не только в народной, но и в традиционной медицине, а также в косметической отрасли. Принести пользу алоэ может и своим собратьям из мира флоры. Как применять алоэ как удобрение, разобрался Главред.

Алоэ как удобрение - в чем польза

Алоэ для растений - это, прежде всего, стимулятор роста и корнеобразования.

Сок алоэ содержит витамины и микроэлементы, поэтому из него можно приготовить эффективное удобрение в домашних условиях.

Алоэ обладает бактерицидными свойствами, поэтому защищает растение от многих болезней.

Калий, который содержится в растении, способствует усвоению углекислых кислот, а магий регулирует фотосинтез.

Если применять подкормку из алоэ, то развитие корневой системы и цветение будет проходить более благоприятно.

Сок алоэ подходит как удобрение для молодых растений, а также для тех зеленых любимцев, которые начали увядать, имеют болезненный вид (бледные листья, медленный рост).

Нельзя применять свежевыжатый сок алоэ. Он может замедлить процесс роста корневой системы и спровоцировать гибель растений.

Также нельзя поливать растение неразбавленным соком алоэ.

Как сделать из алоэ стимулятор роста

Сначала нужно срезать листы у основания ствола алоэ. Это могут быть и старые, и молодые листья, но в первых содержится больше полезных веществ.

Листья алоэ необходимо протереть влажной тканью или промыть под краном и уложить в глубокую миску. С помощью блендера листы разминаются в жидкую однородную кашицу.

Можно также отжать листья в соковыжималке. Сок использовать как основу для приготовления раствора, а кашицу - в косметических целях.

Одну столовую ложку сока алоэ заливают стаканом воды, накрывают крышкой и ставят в прохладное темное помещение.

Через неделю настой разбавляется водой до такой консистенции, чтобы в итоге получилось 5 л готовой жидкости. Вода добавляется прокипяченная и остуженная до комнатной температуры. Этим раствором подкармливают корни растений, семена и луковицы растений. Длительность замачивания для луковиц, черенков и растений составляет около 5 часов. После этого можно доставать их и высаживать прямо в землю. Через время они покажут отличные результаты роста.

К слову, если у вас дома нет столетника, то аптечный сок алоэ для цветов может стать альтернативой, тем более что ждать целую неделю до его применения не придется. Разводить аптечный сок нужно из расчета 1 мл на литр воды.

Смотрите видео - Алоэ для фаленопсисов:

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