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Лишний вес, морщины и другие "неприятности": как научиться высыпаться и остановить старение

7 февраля 2023, 21:33
Высыпаться необходимо не только для того, чтобы хорошо проживать дни, но и для того, чтобы дольше жить. Как высыпаться - в материале Главреда.
Сон, спать
Как высыпаться каждый день / ua.depositphotos.com

Проблема со сном достаточно распространена в современном мире, и её вред нельзя недооценивать. Предлагаем узнать как сказываются недосыпы на жизни человек и как с этим бороться, чтобы сохранить себе здоровье.

Что будет, если человек не высыпается - необратимые процессы и причина плохого самочувствия

В современном мире, где всё происходит очень стремительно и также быстро меняется, многие люди стремятся успеть сделать как можно больше или просто хотя бы успеть за своими дедлайнами. Для того, чтобы успевать за своими планами, выбор падает на жертвование сном, что изначально - большая ошибка.

Как повлияет на организм недостаток сна:

  • ослабеет иммунитет
  • нарушится процесс мышления (трудно думать)
  • наберется лишний вес
  • кожа постареет быстрее
  • у рака появляется больше шансов
  • ухудшится память
  • снизится либидо

Что делать, чтобы высыпаться - работа с информацией

В современном мире человеческий организм и мозг перегружен информацией и и прежде, чем отойти ко сну, необходимо помочь своему сознанию очиститься от накопленного за день информационного мусора.

Как это сделать:

  • отложите телефон и компьютер за час до сна - визуальные изображения и походы по интернету приводят мозг в состояние активной работы
  • прививайте себе привычки, которые будут ассоциироваться у организма со сном - читайте книгу, молчите, послушайте расслабляющую музыку
  • постарайтесь оставить тревоги в уходящем дне и мысленно решить все вопросы заранее, чтобы лечь с ясными мыслями

Как высыпаться каждый день - забота о теле

Безусловно, на качество сна влияет не только процессы мозга, но и физические потребности. Для того, чтобы организм спокойно погрузился в сон, стоит следовать простым правилам:

  • перед сном дышите свежим воздухом
  • не употребляйте алкоголь и кофе перед сном, эти напитки не дадут погрузиться вам в фазу глубокого сна
  • избегайте принятие снотворных препаратов
  • не занимайтесь спортом и физическими нагрузками перед сном
  • ложитесь спать в темноте
  • отходите ко сну тогда, когда чувствуете себя усталым

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